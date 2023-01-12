Bedelli askerlik son dakika açıklaması için bekleyiş devam ediyor. Vatani görevini bedelli olarak tamamlamak isteyen adayların bedelli askerlik başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Peki bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli askerlik ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Bedelli askerlik başvuruları geçen sene yapıldı. Başvuruların 2023 Ocak ayında açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin güncel bilgiler geldiğinde detaylar, sayfamızda yer alacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2023 Ocak-Temmuz arası bedelli askerlik ücreti 93.258,44 TL oldu.

7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar peşin olarak ödenmekte olup taksit yapılmamaktadır.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI

a. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak.

b. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak "Askerliğe Elverişlidir" kararı verilmiş olmak.

c. Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.

ç. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmaktır.



