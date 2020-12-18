Bedelsiz Sermaye Artırımının Tanımsal Açıklaması Nedir?

Şirketlerin emisyon primi, iştirak ve duran satış karları, yeniden değerlendirme değer artışı gibi etkinlikleri; kendine ait bir iç kaynak oluşumuna yol açar. Bu kaynaklar dışında harici hiçbir kaynak talep edilmeden hisse senetlerinin ortaklar arasında bölüştürülmesi, bedelsiz sermaye artırımı nedir sorusunun en net cevabıdır. Şirkete ek bir finansman sağlamayan bu yöntem, büyük bir vergi avantajı sunar. Ayrıca enflasyon karşısında değerini yitiren sermayenin güncellenmesi için de oldukça uygun bir yol olarak kabul edilir. Türk Ticaret Kanunu tarafından resmî bir işlem şeklinde tanımlanan strateji, 3 ayrı maddede yöntem ve avantajları şeklinde açıklanır.

Bedelsiz Sermaye Artırımı Hangi Özelliklere Sahiptir?

Pek çok şirketin uygulamaya geçtiği bedelsiz sermaye artırımı ne demek sorusunun yanı sıra özelliklerinin açıklanması da oldukça büyük önem taşır. Şirketlerin finansal kaynaklarını daha kullanışlı hale getirmesinde etki sahibi bu yöntemin önemli noktaları, ilerleyen dönemde karşılaşılabilecek durumları aydınlatma konusunda herkese yardımcı olur. Şirketin öz sermayesinde her ne kadar bir değişim görülmese de, satış işlemlerinde teşvik edici hareketlenmeler ortaya çıkar. Hisse fiyatında yaşanan düşüş, aynı hissenin satılma ihtimalini artırıcı bir etkiye yol açar. Bu sayede toplu halde satışı zor olan hisselerin ayrı ayrı gelir kaynağına dönüşmesi mümkün olur. Artırım sonucunda şirketin piyasa değerinde de yükseliş yaşanmaz. Ancak piyasa içerisindeki aktifliği belirgin düzeyde artış gösterir. Şirkete doğrudan bir katkısı gözükmeyen yöntem, dolaylı yollardan alıcı ve satıcılar için gerekli düzenlemeleri en uygun biçimde gerçekleştirir.