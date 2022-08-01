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'Bekara, öğrenciye ev vermem' diyen ev sahipleri şimdi yandı! 'Siyahilere ev vermem' deyince...

01.08.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde kiralık daire bulmakta zorlanan vatandaşlar ev sahiplerinden çok çekiyor. Bazı ev sahipleri evlerini kiraya verirken farklı farklı şartlar arıyor. 'Bekara ev vermem, tek başına yaşayanlara ev kiralamıyorum, Yabancılar aramasın' tarzındaki çıkışlar artık son bulacak. İşte verilecek cezalar...

'Bekara, öğrenciye ev vermem' diyen ev sahipleri şimdi yandı! 'Siyahilere ev vermem' deyince...

Bazı ev sahipleri evlerini kiralarken vatandaşlara ayrımcılık yapıyor. Özellikle bekar, öğrenci, evlenip boşanmış ya da yabancı kişilere evlerini vermek istemeyen ev sahipleri artık ceza ödeyecek. Emlakçılar ve site yönetimlerinin şikayet etmesi durumunda para cezaları söz konusu olacak.

'SİYAHİLERİ KABUL ETMİYORUZ' DEDİ CEZAYI YEDİ

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan; ayrımcı davranışların cezasız kalmadığını belirtti. Akdoğan; 'Örneğin, daha önce bekar erkeğe ev kiralamayan ev sahibi ve emlakçıya sırasıyla 5 bin ve 3 bin lira ceza uygulandı. Gene dul olduğu gerekçesiyle bir kadına evini vermeyen ev sahibine 2 bin, emlakçıya da bin lira ayrımcılık cezası uygulandı' dedi.

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Kamerun vatandaşı bir kişi; emlakçıya gidip kiralık daire sordu. Emlakçının verdiği 'Üzgünüz siyahilere ev kiralamıyoruz' yanıtından sonra şikayet edildi ve o emlakçıya 5 bin lira para cezası kesildi.

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Anahtar Kelimeler:
kiralık daire
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