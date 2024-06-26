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Bekarı, genci, evlisi, bekarı herkes asgari ücrete kilitlendi! AK Partili Hamza Dağ zam yok dedi ama Fatih Altaylı artış bekleyenleri heyecanlandırdı 'Erken seçim olmasın diye...'

26.06.2024 07:25
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Geçtiğimiz iki sene boyunca asgari ücrete yılda iki kez zam yapılmıştı. Çalışanlar bu sene de artan enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle yıl ortasında zam olmasını talep ediyor, Mehmet Şimşek ise tasarruf tedbirleri kapsamında asgari ücret zammına karşı çıkıyor. AK Partili Hamza Dağ, dün zam hazırlığı yok demişti. Fatih Altaylı ise asgari ücret zammı bekleyenleri heyecanlandırdı.

Bekarı, genci, evlisi, bekarı herkes asgari ücrete kilitlendi! AK Partili Hamza Dağ zam yok dedi ama Fatih Altaylı artış bekleyenleri heyecanlandırdı 'Erken seçim olmasın diye...'

Asgari ücret zammı için her geçen gün senaryo değişiyor! Milyonlarca çalışan vatandaş, sene ortasında asgari ücrete zam gelip gelmeyeceğini tartışıyor. AK Parti'den 'Zam olmayacak' açıklaması gelse de Fatih Altaylı, 'Erken seçim' ayrıntısının altını çizerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret konusunda hamle yapacağını belirtti. İşte gündem olacak o sözler...

"AK PARTİ'DE HAMZA DAĞ'IN X'İN Y'NİN NE DEDİĞİNİN ÖNEMİ YOK"

Gazeteci Fatih Altaylı, asgari ücret tartışmalarına dahil olurken dikkat çekici yorumlarda bulundu: 'AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, asgari ücret için çalışmamız yok dedi ama daha önce de benzer şeyler söyleyip asgari ücrete zam yapmışlardı. Burada herkesin bildiği bir realiteden bahsedeyim AK Parti'de Hamza Dağ'ın Mahmut Ova'nın X'in Y'nin bir önemi yok. Orada bir kişi var bunu da Ömer Çelik net şekilde söyledi: Siyasi irade!

AK Parti için de siyasi irade üç harflidir: RTE... Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi planlamasına bakar, önündeki anketlere bakar. Der ki asgari ücrete zam yapalım veya yapmayalım. Asgari ücrete ben bir iyileştirme yapılacağını düşünüyorum. Bu asgari ücretle sene sonu mümkün değil. Asgari ücrete zam yapmamak AK Parti'de erken seçim baskısı yaratır.'

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GÜNDEM OLACAK: 'AK PARTİ ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPMAZSA ÇARŞI KARIŞIR!'

Asgari ücret talebi noktasında süreci değerlendiren Fatih Altaylı, 'CHP iyi bir oyun kurguladı, asgari ücrete zam taleplerini dile getirirken stratejiyi iyi yaptılar. Şimdi AK Parti asgari ücrete zam yapsa biz dedik yaptılar olacak yapmasalar da bizi dinlemediler olacak. Yani uzun lafın kısası CHP, asgari ücret konusunda AK Parti'yi köşeye sıkıştırdı.

Eğer AK Parti asgari ücrete zam yapmazsa çarşı karışır.' ifadelerini kullandı.

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FATİH ALTAYLI'DAN DİLAN POLAT SÖZLERİ: CEZAEVİNDEN ÇIKACAKLAR!

Haklarında o kadar çok dava var ki bazılarından tutuksuz bazılarından tutuklu yargılanıyorlar. Bu arada nihayetinde Dilan Polat salıverilecek. Ya 3 ay ya 5 ay sonra Engin Polat da Dilan Polat da çıkacak. Uzun süre içeride kalmayacaklar. Onları içeride tutan şey toplumsal baskı.

Express


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asgari ücret Enflasyon Fatih Altaylı Mehmet Şimşek
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