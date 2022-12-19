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Bekçi alımı 2023 başvuruları ne zaman? Polis Akademisi Çarşı ve Mahalle Bekçisi başvuru şartı nedir?

19.12.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bekçi alımı 2023 başvuruları merak ediliyor. Aralık ayının son günlerine yaklaşmamız ile birlikte yeni yılda bekçi alımı olacak mı? sorusu gündeme geldi. Peki, Bekçi alımı 2023 başvuruları ne zaman? Polis Akademisi Çarşı ve Mahalle Bekçisi başvuru şartı nedir? İşte konu hakkında tüm detaylar...

Bekçi alımı 2023 başvuruları ne zaman? Polis Akademisi Çarşı ve Mahalle Bekçisi başvuru şartı nedir?

Her dönem olduğu gibi yeni yılda da Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımlarının olup olmayacağı merak ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanacak olan duyurular güncel olarak araştırılıyor. Peki, Bekçi alımı 2023 başvuruları ne zaman? Polis Akademisi Çarşı ve Mahalle Bekçisi başvuru şartı nedir? İşte konu hakkında tüm detaylar...

BEKÇİ ALIMI 2023 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bekçi alımı 2023 hakkında henüz güncel bir açıklama gelmedi. Konu hakkında güncel bir duyuru gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

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POLİS AKADEMİSİ ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ BAŞVURU ŞARTI NEDİR?

Bekçilik başvuru şartları yayımlanan kılavuz ile belli oluyor. Bu yüzden yeni alımda hangi şartların olacağı bilinmiyor. Ancak 2022/1. Dönem bekçilik başvuru şartları şöyleydi;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

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f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

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n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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