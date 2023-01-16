FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bekçi alımı 2023 ne zaman, başvuru tarihi belli mi? Bekçi alımı şartları nedir?

Bekçi alımı 2023 ne zaman, başvuru tarihi belli mi? Bekçi alımı şartları nedir?

16.01.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bekçi alımlarına her dönem olduğu gibi yoğun ilgi gösteriliyor. 2023 yılında yeni alımların ne zaman yapılacağı bekçi adayları tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda Bekçi alımı 2023 ne zaman, başvuru tarihi belli mi? Bekçi alımı şartları nedir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

Bekçi alımı 2023 ne zaman, başvuru tarihi belli mi? Bekçi alımı şartları nedir?

2023 Bekçi alımına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Bekçi alımları, Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaca göre gerçekleştiriliyor. Bekçi olma hayali kuranlar ise yeni alımların ne zaman yapılacağını araştırıyorlar. Peki, Bekçi alımı 2023 ne zaman, başvuru tarihi belli mi? Bekçi alımı şartları nedir? İşte tüm ayrıntılar...

Bekçi4

BEKÇİ ALIMI 2023 NE ZAMAN?

2023 yılı bekçi alımlarının ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında güncel bir açıklama yapılır yapılmaz haberimizin içerisinde yer alacaktır.

2022 yılı bekçi alımı başvuru duyurusu 26 Nisan tarihinde yapılmıştı. Bu alımın süreci ise halen devam ediyor.

Bekçi3

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bekçilik başvuru şartları yayımlanan kılavuz ile belli oluyor. Ancak 2022/1. Dönem bekçilik başvuru şartları şöyleydi;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

Bekçi2

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

Bekçi1

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Araştırma görevlileri sözleşmeliye kadro düzenlemesinde kapsam dışı kaldıAraştırma görevlileri sözleşmeliye kadro düzenlemesinde kapsam dışı kaldı
Temmuz'da yasalaşmıştı, ödemeler için beklenen gün geldi! Temmuz'da yasalaşmıştı, ödemeler için beklenen gün geldi!
Bayram ikramiyeleri için yüzde yüz zam ve 2 bin 500 TL iddiasıBayram ikramiyeleri için yüzde yüz zam ve 2 bin 500 TL iddiası
Anahtar Kelimeler:
bekçi bekçi alım şartları bekçi alımı başvuru

En Çok Okunan Haberler

Bankalar TL mevduat faizi yarışına girdi! Yüzde 30'un da üzerine çıkacak

Bankalar TL mevduat faizi yarışına girdi! Yüzde 30'un da üzerine çıkacak

İddialar sonrası Mehmet Şimşek'ten açıklama!

İddialar sonrası Mehmet Şimşek'ten açıklama!

Türeci ve Şahin'den kanser aşısı müjdesi

Türeci ve Şahin'den kanser aşısı müjdesi

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi vermeye bugün başladı! İşte Yeni Evim konut kredisi için başvuru şartları…

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi vermeye bugün başladı! İşte Yeni Evim konut kredisi için başvuru şartları…

Darphane'den 'ikinci altın' adımı! Bakan Nebati duyurdu, bugün başlıyor

Darphane'den 'ikinci altın' adımı! Bakan Nebati duyurdu, bugün başlıyor

Depoları doldurmak için son saatler! Zam geliyor

Depoları doldurmak için son saatler! Zam geliyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.