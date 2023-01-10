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Bekçi alımı 2023 ne zaman, başvuruları başladı mı? Bekçilik başvuru şartı nedir?

10.01.2023 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bekçilik alımlarına her dönem olduğu gibi yoğun ilgi gösteriliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almak isteyenler 2023 alımlarının ne zaman yapılacağını merak ediyorlar. Bu kapsamda bekçi alımı 2023 ne zaman, başvuruları başladı mı? Bekçilik başvuru şartı nedir? gibi soruların yanıtları araştırılıyor. İşte tüm merak edilenler...

Bekçi alımı 2023 ne zaman, başvuruları başladı mı? Bekçilik başvuru şartı nedir?

Bekçi olmak isteyenler 2023 yılında alımların ne zaman yapılacağını merak ediyorlar. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmak isteyenler güncel olarak duyuruları takip ediyorlar. Peki, bekçilik alımları ne zaman? 2023 bekçi başvuru şartları ne? İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

BEKÇİ ALIMI 2023 NE ZAMAN?

İŞKUR internet sitesi üzerinden bekçi alımı açık iş ilanı yayınladı. Başvuru şartları ve tarihleri İŞKUR'un internet sitesi üzerinden öğrenilebiliyor.

BEKÇİ ALIMI İŞKUR İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Polis Akademisi Başkanlığı ise henüz bekçi alımı ile ilgili resmi bir duyuru yayınlamadı. 2022 yılı bekçi alımı başvuru duyurusu 26 Nisan tarihinde yayınlanmıştı. Bu alımın süreci ise halen devam ediyor.

2023 yılı için bekçi alım duyurusu yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

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BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTI NEDİR?

Bekçilik başvuru şartları yayımlanan kılavuz ile belli oluyor. Ancak 2022/1. Dönem bekçilik başvuru şartları şöyleydi;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

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i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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