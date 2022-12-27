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Bekçi alımı 2023 ne zaman yapılacak? Bekçilik başvuru şartları nedir?

27.12.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bekçi alımı 2023 başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz dönemlerde EGM tarafından 81 il için açılan bekçi alımı tarihi henüz açıklanmazken İŞKUR bekçi alımı açık iş ilanını yayınladı. Adana, Kocaeli, Yalova gibi illerden yapılacak bekçi alımında en az ortaöğretim mezunu şartı aranıyor. Peki, Bekçi alımı 2023 ne zaman yapılacak? Bekçilik başvuru şartları nedir? İşte konu hakkında tüm detaylar...

Bekçi alımı 2023 ne zaman yapılacak? Bekçilik başvuru şartları nedir?

Yıl sonuna yaklaşmamız ile birlikte 2023 yılı bekçi alımlarının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Yeni yılın başvuru tarihleri yeni adaylar tarafından beklenmeye başlarken İŞKUR bazı illerde bekçi alımı yapılacağını açık iş ilanı sayfasından paylaştı. İşte bekçilik alımlarına dair tüm merak edilenler...

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BEKÇİ ALIMI 2023 NE ZAMAN YAPILACAK?

EGM tarafından 81 il için açılan bekçi alımı hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak İŞKUR internet sitesi üzerinden bekçi alımı açık iş ilanı yayınladı. Başvuru şartları ve tarihleri İŞKUR'un internet adresinden öğreniliyor.

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

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BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Bekçilik başvuru şartları yayımlanan kılavuz ile belli oluyor. Ancak 2022/1. Dönem bekçilik başvuru şartları şöyleydi;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

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g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

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o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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