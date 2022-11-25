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Bekçi alımı 2023 olacak mı, ne zaman yapılacak? Bekçilik başvuru şartı nedir?

25.11.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bekçi alımı 2023 duyurusu heyecanla bekleniyor. Bu yıl Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi için kadro açıldı. 2023 yılında yeni alımların olup olmayacağı merak ediliyor. İşte konu hakkında tüm detaylar...

Bekçi alımı 2023 olacak mı, ne zaman yapılacak? Bekçilik başvuru şartı nedir?

Her yıl olduğu gibi yeni yılın yaklaşması ile birlikte bekçilik alımlarına dair araştırmalar hız kazandı. Bekçi olma hayali kuran milyonlarca vatandaş Bekçi alımı 2023 olacak mı, ne zaman yapılacak? Bekçilik başvuru şartı nedir? gibi soruların yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırıyorlar. İşte Bekçilik başvuru şartına dair tüm detaylar...

BEKÇİ ALIMI 2023 OLACAK MI?

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte 2023 bekçi alımlarının olup olmadığı gündeme gelmeye başladı. Bekçi alımı ile ilgili güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

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BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTI NEDİR?

2022/1. dönem çarşı ve mahalle bekçiliğine başvuru yapmak isteyen adaylarda aranan genel şartlar şöyleydi;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

Bekçi

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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