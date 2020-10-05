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Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik başvuru sonuçları açıklanma tarihi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.10.2020 21:28 | Son Güncelleme

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuru sonrasında İstanbul için 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başvuruları 19 Eylül ile 2 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti. Başvuruların sona ermesinin ardından vatandaşlar tarafından bekçilik başvuru sonuçları açıklanma tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik başvuru sonuçları açıklanma tarihi!

Bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu vatandaşlar arasında sorulmaya başlandı. 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği İstanbul ili için başvurular 19 Eylül tarihinde başlamıştı. Bekçi alımı başvuruları 2 Ekim tarihinde sona ermişti. Şimdi, 400 erkek bekçi alımı için binlerce kişinin başvuru yaptığı konuyla ilgili olarak bekçi alımı başvuru sonuçları merak ediliyor. Peki, bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi Başkanlığının başvurularla ilgili olarak resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada alıma ilişkin sınav takviminin www.pa.edu.tr üzerinden ilan edileceği duyurulmuştu. Bekçi alımı başvuru sonuçları ile ilgili olarak henüz Polis Akademisi Başkanlığı tarafından resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak vatandaşlar arasında bekçilik başvuru sonuçları açıklama tarihi araştırılmaya devam ediyor. Sonuçların ekim ayının sonuna dek açıklanması bekleniyor.

Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik başvuru sonuçları açıklanma tarihi!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda yer alan kılavuza göre ön başvuru yapan adaylar, şahsen başvuruların alınması ve ön sağlık kontrollerinin yapılabilmesi amacıyla açıklanacak olan başvuru tarihleri ve merkezlerine, mesai saatleri içinde Müracaat Kabul Komisyonuna şahsen başvuruda bulunacak. Belirlenen tarihler dışında veya şahsen yapılmamış olan başvurular kabul edilmeyecek. Ön başvuruların ardından başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenen belgelerle ilgili tüm bilgiler Devlet Personel Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü ya da Başkanlığın resmi internet sayfasıyla veya diğer iletişim araçlarıyla duyurulacak. Şahsen başvuru ve sınav merkezlerine aday alımı esnasında adayların yanlarında cep telefonu, ses görüntü kayıt cihazı ya da benzeri elektronik cihaz bulundurmaması gerekiyor.

Müracaat kabul komisyonu tarafından başvuruları kabul edilmiş olan ön sağlık kontrolünden geçirilecek. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılacak. Ön sağlık kontrolünden sonra adaylarla ilgili olarak Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “olur ya da olamaz” şeklinde karar verilecek. “Olamaz” kararı verilmiş olan adaylar, sınav aşamasına devam edemeyecek. “Olur” kararı verilmiş olan adaylar ise yazılı sınava katılma hakkı kazanacak. Şimdi bekçi alımı başvuru sonuçları ile ilgili olarak yapılacak açıklamalar bekleniyor.

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