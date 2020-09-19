Bekçi alımı başvuruları başladı mı? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Bekçilik şartları neler?

Bir süre önce Polis Akademisi Başkanlığı tarafından İstanbul için bekçi alımları ile ilgili bir duyuru yapılmış ve detayların daha sonra paylaşılacağı belirtilmişti. Bu nedenle uzun süredir bekçi alımı ne zaman sorusuna vatandaşlar tarafından yanıt aranıyordu. 2020 bekçi alımı başvuru detayları da merak ediliyordu. Son olarak Polis Akademisi Başkanlığı, İstanbul’da görevlendirilecek 400 bekçi için bekçi alımı başvuruları hakkında detaylı bir duyuru yaptı ve bir kılavuz yayınladı. Peki, bekçi alımı başvuruları ne zaman? İşte merak edilen tüm detaylar... BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI? Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Başkanlığın resmi internet adresinden yapılan duyuruya göre bekçi alımı başvuru tarihleri belirlendi. Buna göre 19 Eylül 2020 tarihi itibarıyla bekçilik başvurusu başlamış oldu. Bekçi alımı başvuru tarihi 2020 yılı için 19 Eylül ile 2 Ekim 2020 arası olarak belirlenirken adaylar bu tarihler arasında ön başvurularını yapabilecek. Şimdi, adaylar 2020 bekçi alımı başvuru şartları hakkında araştırma yapıyor. Polis Akademisi Başkanlığının paylaştığı duyuru ve kılavuzda konuyla ilgili detaylı açıklama yer alıyor.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre www.pa.edu.tr resmi internet sitesi üzerinden adaylar, e-devlet şifreleriyle giriş yaparak bekçilik başvurusu için ön başvuru yapabiliyor. Alımla ilişkili olarak sınav takvimi ise Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet adresi olan www.pa.edu.tr üzerinden ilan edilecek. Başkanlık; konuyla ilgili olarak farklı kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesini önemle duyurdu. İnternet sitesindeki duyuruya göre şehit ya da vazife malulü olan adayların eş ya da çocukları sınav ücreti yatırmayacak. Şehir ya da vazife malulü olanların eş ya da çocukları statüsünde olan adayların başvuruları Başkanlık tarafından yapılacağı için dilekçelerin şehitlik ya da vazife malullüğü belgesinin ilgili kurum tarafından onaylanmış örneğinin ön başvuru tarihleri içerisinde 0 312 462 87 29 numaraya faks olarak göndermeleri gerekiyor. 2020 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavı için başvuru yapan adaylar arasında; başvuru ücretini yatırmış olmasına rağmen ön başvuru yapmayanların, ön başvurusunu yapmış olmasına rağmen şahsen başvuru yapmayan ve şartları taşımayan, sınava girmeyen, sınavı geçersiz olanların, aday değerlendirme ve seçme sınavında başarısız olanların, birden fazla ücret yatıranların, ücret gerektirmeyen bir işlem adına ücret yatıranların ve ücreti kendi adına yatırmayanların sınav başvuru ücreti geri ödenmeyecek. Aynı zamanda adaylar, hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacakları ile ilgili bilgileri www.pa.edu.tr adresinden öğrenecek.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI BEKÇİLİK ŞARTLARI Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinde bekçi alımı başvuruları 2020 şartları da yayınlandı. Buna göre 2020 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine başvurmak isteyenlerde aranan şartlar arasında T.C. vatandaşı olmak, en az lise ya da dengi okul mezunu olmak, en az 167 cm boyunda olmak beden kitle indeksi 18 ile 27 arasında olmak, başvuru yapılacak il olan İstanbul sınırlarında en az bir senedir ikamet ediyor olmak, askerlik ödevini tamamlamış olmak, başvuru yapılan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak, zimmet, hırsızlık, dolandırıcılık ya da yüz kızartıcı bir fiil gibi suçlardan hapis cezasından hükümlü bulunmamak, Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak ve kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezasıyla mahkum bulunmamak yer alıyor. Bunların yanı sıra bekçi alımı başvuru şartları arasında memuriyete engel bir halin bulunmaması, silah taşımaya dair bir hukuki engelin olmaması, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları yönetmeliğine belirlenen şartların taşınması ve alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanımı sebebiyle tedavi görmüş ya da görüyor olunmaması gibi şartlar bulunuyor. Bekçi alımı şartları ile ilgili tüm detaylara ve tüm şartlara adaylar, www.pa.edu.tr’deki duyurudan ve paylaşılan kılavuzdan ulaşabiliyor.