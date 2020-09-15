Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor? 2020 Bekçi alımı başvuru tarihi ve şartları!

Bekçi alımı başvuru süreci vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle 20 Ağustos’ta Polis Akademisi tarafından yapılan açıklama nedeniyle bekçi alımı başvuru tarihi araştırılmaya başlandı. Şimdi vatandaşlar tarafından bekçi alımı ne zaman yapılacak sorusuna cevap aranıyor. Bekçi olmak isteyen vatandaşlar tarafından bekçi alımı başvuru şartları da merak ediliyor. Peki, bekçi maaşı ne kadar? İşte bekçi alımları ile ilgili tüm merak edilenler... BEKÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE OLACAK? Geçtiğimiz günlerde Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2020 bekçi alımı hangi illerde olacak konusu büyük ölçüde netlik kazandı. Açıklama doğrultusunda; 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında, Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilecek toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle bekçisi alımı gerçekleştirilecek. Dolayısıyla Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilecek olan 400 bekçi alımı İstanbul ili için geçerli olacak.

Bunun yanı sıra İŞKUR kapsamında en az ilkokul mezunu olmak koşuluyla özel sektör için yapılacak olan bekçi alımı başvuruları da başladı. Bu noktada da 2020 bekçilik başvuruları hangi illerde yapılacak konusu merak ediliyor. İŞKUR ilanlarında, başvuracak olan adaylardan, Kocaeli, Bolu, İzmir, İstanbul, Eskişehir, Muş, Uşak, Elazığ, Bursa, Burdur, Gaziantep, Manisa, Balıkesir, Düzce, Kayseri, Mersin ve Sinop illerinde ikamet etme şartı bekleniyor. İŞKUR tarafından yayınlanmış olan özel sektör bünyesine dair bekçi alımına ilişkin başvurular ve şartlar için İŞKUR resmi internet adresi ziyaret etmek veya İŞKUR genel müdürlüklerine direkt olarak başvuruda bulunmak gerekiyor. İŞKUR BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN? Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilecek alımlar için adaylar tarafından bekçi alımı başvuru tarihleri de oldukça merak ediliyor. Bu nedenle sık sık bekçi alımı ne zaman olacak sorusuna yanıt aranıyor. Konuyla ilgili olarak henüz Polis Akademisi Başkanlığı tarafından resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak Polis Akademisi Başkanlığının son yaptığı açıklamaya göre sürece dair tüm detayların önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi. Bu nedenle çok sayıda bekçi olmak isteyen adaylar, bekçi alımı başvuru tarihi için Polis Akademisi tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Özellikle pa.edu.tr internet sayfasındaki duyurular düzenli olarak takip ediliyor.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Bekçi alımı başvuruları 2020 yılında nasıl yapılacağı da merak edilen konular arasında. Başvuru için öncelikle Polis Akademisi tarafından kontenjanlar açıklanıyor, böylece adayların başvuruları alınıyor. İnternet üstünden gerçekleşecek olan ön başvuru sonrasında başvuru merkezleri aracılığı ile şahsen başvuruları alınıyor ve ön sağlık kontrolleri yapılıyor. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yazılı sınav uygulanıyor. Bütün bu aşamaları başarıyla geçen adaylar ise fiziki yeterlilik aşamasına giriyor. Gerçekleştirilen mülakatın ardından yine başarı elde eden adaylar, son olarak Polis Akademisi resmi internet adresinden açıklanıyor. BEKÇİLİK ŞARTLARI NELERDİR? Polis Akademisi tarafından 400 bekçi alımı ile ilgili olarak bekçi alımı şartları konusunda gelecek günlerde resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Ancak mevcut açıklamaya göre adayların en az lise ve dengi okul mezunu olması gerekiyor. Bunun dışındaki şartlarla alakalı henüz bir açıklama olmadı. Ancak geçtiğimiz sene gerçekleşen bekçi alımları için bazı şartlar ortaya konmuştu. Bu şartlar içinde T.C. vatandaşı olmak, en az 167 cm boyunda olmak, beden kitle indeksi 18 ile 27 arasında olmak, başvuru yapılacak olan ilin sınırlarında en az bir sene ikamet etmek gibi şartlar bulunuyor.