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Bekçi alımı hangi illerde olacak? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır 2020? Bekçi alımı başvuru tarihi ve şartları!

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.09.2020 10:13 | Son Güncelleme

Bekçi alımı hangi illerde olacak sorusuna bekçi olmak isteyen pek çok aday yanıt arıyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 20 Ağustos tarihinde 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı duyuruldu. Peki, bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır 2020? Bekçi alımı başvuru tarihi ve şartları neler? İşte bekçi alımı hangi illerde yapılacak sorusunun detaylı yanıtı...

Bekçi alımı hangi illerde olacak? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır 2020? Bekçi alımı başvuru tarihi ve şartları!

Bekçi alımı başvuru süreci çok sayıda vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Son olarak konuyla ilgili Polis Akademisi tarafından 20 Ağustos tarihinde bir açıklama yapılmıştı. Bu açıklama nedeniyle vatandaşlar 2020 bekçi alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Aynı zamanda başvuru tarihleri ve başvuru şartları da araştırılıyor. Peki, bekçi maaşı ne kadar? İşte bekçi alımı hangi illerde yapılacak sorusunun yanıtı ve merak edilen tüm detaylar...

BEKÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE OLACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile 2020 bekçi alımı hangi illerde olacak sorusu yanıt buldu. Yapılan açıklamaya göre; 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında, Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere toplamda 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak. Dolayısıyla 400 bekçi alımı İstanbul ilinde gerçekleşecek.

Bekçi alımı hangi illerde olacak? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır 2020? Bekçi alımı başvuru tarihi ve şartları!

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR 2020?

Bekçi alımı başvurusu için Polis Akademisi tarafından kontenjanlar açıklanarak aday başvuruları alınıyor. Bunun için de internet üzerinden ön başvurunun ardından başvuru merkezlerinde şahsen başvurular ve ön sağlık kontrolleri gerçekleştiriliyor. Bunun sonrasında MEB tarafından yazılı sınav gerçekleştiriliyor. Bu aşamayı da geçenler fiziki yeterlilik aşamasına alınıyor. Bir sonraki aşamada da mülakat gerçekleştiriliyor. Nihayetinde başarılı olan adaylar, Polis Akademisi’nin resmi internet sitesinden duyuruluyor.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHİ

Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor konusunda Polis Akademisi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Polis Akademisi son olarak yaptığımı bekçi alımı açıklamasında süreç ile ilgili detayların ilerleyen günlerde duyurulacağını bildirdi.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

400 bekçi alımı ile alakalı esaslar ve şartlar da tıpkı başvuru tarihleri gibi ilerleyen günlerde Polis Akademisi tarafından açıklanacak. Ancak son yapılan açıklamada adayların en az lise ve dengi okul mezunu olması gerekliliği belirtildi. Bunun dışındaki şartlara ve koşullara dair bir açıklama henüz yapılmadı. Bunun yanı sıra geçtiğimiz senenin bekçi alımı sürecine dair 17 şart bulunuyor.

Bu şartlar arasında T.C. vatandaşı olmak, en az lise veya dengi okul mezunu olmak, en az 167 cm boyunda olmak, beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak, başvurulan il sınırlarında en az bir senedir ikamet ediyor olmak, askerlik görevini tamamlamış olmak, 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak, silah taşımaya ya da silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak ve memuriyete engel bir hali bulunmamak gibi koşullar bulunuyor. 2020 yılının bekçi alımı başvuru şartları konusunda fikir sahibi olmak için Polis Akademisi’nin resmi internet adresinde yer alan 2019 yılı başvuru şartları incelenebiliyor.

Aynı zamanda bekçi olmak isteyen adaylar tarafından bekçilerin maaşı ne kadar 2020 sorusuna da yanıt aranıyor. Konuyla ilgili olarak EGM tarafından yapılan açıklama doğrultusunda göreve yeni başlamış ve bekar olan lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4.527 TL olurken lisans mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı ise 4.534 TL oluyor.

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