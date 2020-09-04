Bekçi alımı hangi illerde olacak? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır 2020? Bekçi alımı başvuru tarihi ve şartları!

Bekçi alımı başvuru süreci çok sayıda vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Son olarak konuyla ilgili Polis Akademisi tarafından 20 Ağustos tarihinde bir açıklama yapılmıştı. Bu açıklama nedeniyle vatandaşlar 2020 bekçi alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Aynı zamanda başvuru tarihleri ve başvuru şartları da araştırılıyor. Peki, bekçi maaşı ne kadar? İşte bekçi alımı hangi illerde yapılacak sorusunun yanıtı ve merak edilen tüm detaylar...

BEKÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE OLACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile 2020 bekçi alımı hangi illerde olacak sorusu yanıt buldu. Yapılan açıklamaya göre; 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında, Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere toplamda 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak. Dolayısıyla 400 bekçi alımı İstanbul ilinde gerçekleşecek.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR 2020?

Bekçi alımı başvurusu için Polis Akademisi tarafından kontenjanlar açıklanarak aday başvuruları alınıyor. Bunun için de internet üzerinden ön başvurunun ardından başvuru merkezlerinde şahsen başvurular ve ön sağlık kontrolleri gerçekleştiriliyor. Bunun sonrasında MEB tarafından yazılı sınav gerçekleştiriliyor. Bu aşamayı da geçenler fiziki yeterlilik aşamasına alınıyor. Bir sonraki aşamada da mülakat gerçekleştiriliyor. Nihayetinde başarılı olan adaylar, Polis Akademisi’nin resmi internet sitesinden duyuruluyor.