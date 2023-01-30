2023/1. dönem çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuruları devam ediyor. Polis Akademesi tarafından 26 ilde bin 200 kişilik bekçi alımı yapılacak. Bekçilik için geniş kontenjan 740 kişiyle İstanbul ve 100 kişiyle İzmir'in olarak açıklandı. Bu kapsamda Bekçilik başvuru şartları 2023 nedir? Bekçi alım başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte bekçilik alımlarına dair tüm merak edilenler...

BEKÇİ ALIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2023/1. dönem çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavı ilanına göre, bekçi olmak isteyenler, 18 Ocak ile 3 Şubat tarihleri arasında "www.pa.edu.tr" adresi üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabilecekler.

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI 2023 NEDİR?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

BEKÇİLİK BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Bekçilik sınavı başvuru ücreti 680 TL olarak açıklandı. İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 680 TL, 18.01.2023 saat 09.00’dan 03.02.2023 saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı” isimli hesabına yatırılacaktır.

Sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden ve Halkbank internet bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecektir. Başka bankalar üzerinden havale ve EFT ile işlem yapılmamalıdır.

