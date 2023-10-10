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Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 2023/1.Dönem Bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? PA duyurdu!

10.10.2023 13:02 | Son Güncelleme:
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Bekçilik sınav sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı'nın sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Polis Akademisi'nin resmi internet adresinden açıklanacak olan sınav sonuçları için tarih belli oldu. Peki, Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 2023/1.Dönem Bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 2023/1.Dönem Bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? PA duyurdu!

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı 30 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Yayımlanan kılavuza göre, adayların sınavlardaki başarı sıralamasına esas giriş puanlarına göre; asıl ve asıl sayısı kadar yedek olmak üzere listeler ilan edilecek. Polis Akademisi’nden yapılan açıklamada sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. Peki, bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte tüm detaylar...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bekçi alımına ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edildi. Sınav sonuç bilgileri 23.10.2023 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

BEKÇİLİK SINAV SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Bekçi 1

BEKÇİLİK SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Başarı puanı hesaplamasında [Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

Bekçi alımı başvuruları başladı mı? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Bekçilik şartları neler?

Değerlendirmede virgülden sonra 4 basamak dikkate alınacaktır. Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0’a (sıfır) tamamlanacaktır.

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