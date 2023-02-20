Bekçilik sınavı 2023 ne zaman? Bekçilik başvuru sonuçları açıklandı mı?

Bekçilik başvuruları ve sınavına dair tüm detaylar yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2023/1. Dönem 1.250 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru işlemleri 18 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuruları tamamlayan adaylar gözünü Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarına çevirdiler. Peki bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm merak edilenler...

BEKÇİLİK SINAVI 2023 NE ZAMAN?

Bekçilik başvuruları 18 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında https://pa.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirildi. 2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

Adaylar hangi tarihte ve nerede sınava katılacakları www.pa.edu.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacak. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

Bekçilik sınavı 2023 tarihi hakkında güncel bir açıklama geldiği takdirde haberimizin içerisine yer alacaktır.

BEKÇİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

