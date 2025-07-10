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Bekir Bozdağ’ı TBMM’de kızdıran olay! AK Parti sıralarına dönüp böyle söyledi: ‘O arkadaşımız dışarı çıksın’

Emekli maaşı görüşmelerinde AK Partili milletvekillerinin kahkahası TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ı bile çok kızdırdı. Bozdağ, DEVA Partisi milletvekili Elif Esen’in konuşması sırasında yaşananlara tepki göstererek “Defalarca uyarıyoruz. Kahkaha atan arkadaşımız lütfen dışarı çıksın Genel Kurul'a saygısını böylelikle ifade etmiş olur” dedi.

Bekir Bozdağ’ı TBMM’de kızdıran olay! AK Parti sıralarına dönüp böyle söyledi: ‘O arkadaşımız dışarı çıksın’

En düşük emekli maaşının 16 bin 881 liraya yükseltilecek düzenlemenin de yer aldığı torba kanun teklifi kabul edilirken TBMM’de dikkat çeken anlar da yaşandı. DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen'in konuşması sırasında AK Parti sıralarından bir milletvekilinin kahkaha atması Bekir Bozdağ’ı da kızdırdı. TBMM Başkanvekili Bozdağ, "Kahkaha atan milletvekilimizi dışarıya davet ediyorum. Çok büyük bir saygısızlık bu" dedi.

Görüşme esnasında DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen teklife ilişkin şunları söyledi:

‘AÇLIK SINIRININ ALTINDA BİR EMEKLİ MAAŞI…’

"Emekliler yılında emekliler bu yılı ölüm fermanına benzeterek helva kavurarak uğurladılar. Şimdi de aile yılında ailenin kıymetlisi büyükleri bir yüke çeviren, evlatlarının bakımına mahkum eden, yoksulluğa esir eden emekli maaşını konuşuyoruz. Neye yetiştirecekleri belli olmayan...

Bekir Bozdağ’ı TBMM’de kızdıran olay! AK Parti sıralarına dönüp böyle söyledi: ‘O arkadaşımız dışarı çıksın’ 1

En düşük emekli maaşının yüzde 16,67 oranında arttırılarak 16 bin 881 liraya çıkartılması insanlık dışıdır. Açlık sınırının çok çok altında bir emekli maaşından bahsediyoruz. Üstelik hükümet hiç yüzü kızarmadan bu artışı bir müjde gibi sunabiliyor. Ancak biz bu rakamları bir kalem oynatması olarak değil insan hayatı, geçim derdi ve sosyal adalet meselesi olarak görüyoruz."

AK PARTİLİ VEKİLLERİN KAHKASI BOZDAĞ'I DA KIZDIRDI

Esen'in konuşması sırasında AK Parti sıralarından bir milletvekilinin kahkaha atmasına ise TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ da tepki gösterdi. Bozdağ şu şekilde konuştu:

Bekir Bozdağ’ı TBMM’de kızdıran olay! AK Parti sıralarına dönüp böyle söyledi: ‘O arkadaşımız dışarı çıksın’ 2

"Sayın milletvekilleri istirham ediyorum bakın burası kahkaha atılacak yer değildir, kahvehane değildir. Özel sohbet yeri de değil. Kahkaha atan milletvekilimizi dışarıya davet ediyorum. Çok büyük bir saygısızlık bu. Böyle bir şey olabilir mi yani. Biz nerede duruyoruz? Piknikte değiliz yani Genel Kurul'dayız. Hepimizin birbirine saygı duyması lazım. Defalarca uyarıyoruz. Kahkaha atan arkadaşımız lütfen dışarı çıksın Genel Kurul'a saygısını böylelikle ifade etmiş olur."Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Milletvekili Bekir Bozdağ ak parti tbmm
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