Beklenti fazla talep az: Taksicilerin zam talebi İBB'ye geldi!

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yeni yıla sayılı günler kala taksimetre için zam talebinde bulundu. Aksu, maliyetleri işaret ederek İBB'ye başvurusunu iletti. Peki şu anda taksi ücretleri ne kadar? İşte konu ile ilgili detaylar...

Ezgi Sivritepe

Ulaşım, pasaport, ehliyet, aile cüzdanı, alkol, sigara ile köprü ve otoyol geçiş ücretleri başta olmak üzere birçok kalem 2026 yılında zamlanacak. Taksiciler de zam taleplerini dile getirmeye başladı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yeni yılda taksi ücretlerine zam talep etti.

YÜZDE 30 ZAM TALEP ETTİ

Zam talepleriyle ilgili açıklama yapan Aksu, beklentilerine ilişkin şunları söyledi:

"Zam talebimizi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne ve Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne verdik. Gelir-gider hesaplamalarımızı da verdik ama bir oran hakkında konuşmadık. İşi sürdürülebilirlik açısından; enflasyon, asgari ücret, gelir-gider hesaplamaları göz önüne alınarak bir zam talebinde bulunduk. Bizim zam talebimiz en az yüzde 30 oranında. Beklentimiz daha fazla ancak en az yüzde 30 zam olabilir"
EYLÜL AYINDA ZAMLANMIŞTI!

Son olarak Eylül 2025'te yapılan tarife güncellemesiyle birlikte; İstanbul'da taksimetre açılış ücreti 54,50 lira, mesafe ücreti kilometre başına 36,30 lira, zaman tarifesi ücreti saatlik 453,71 lira ve kısa mesafe ücreti 175 lira olarak belirlenmişti.
Taksi ücretlerine yüzde 30 zam gelmesi halinde güncel tarifede; taksimetre açılış ücretinin 54,50 TL’den 70,85 TL’ye, indi-bindi ücretinin ise 175 TL’den 227,50 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

