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Belçikalılar doğal gaz krizi için çareyi pelet ve odunda buldular! Talep patladı

13.10.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın doğal gaz ambargosu uyguladığı Belçika'da yakacak krizi sonrası pelet ve odunlara talep yağdı. Talep artışı bu ürünlerin fiyatlarını da hızla arttırdı. 15 kilogramlık pelet yakıt fiyatı 4,2 avrodan 12 avro seviyesine çıktı. Böylece pelet fiyatları 1 yılda yaklaşık 3 katına yükseldi. 80 avro seviyesinde olan odunun metreküp fiyatı 150 avroya ulaştı.

Belçikalılar doğal gaz krizi için çareyi pelet ve odunda buldular! Talep patladı

Avrupa'daki enerji krizi nedeniyle doğal gaz ve elektrik fiyatlarının tarihi yüksek seviyelere çıkması, vatandaşların ısınma tercihlerini değiştirmelerine neden oldu. Yüksek doğal gaz faturaları nedeniyle bir çok Belçikalı kaloriferleri açmaya alternatif olarak sobalarını kurarak kışa hazırlık yapıyor.

Bu nedenle Belçika'da odun ve pelete talep hızla yükseliyor. Talep artışı bu ürünlerin fiyatlarını da hızla artırıyor.

Geçen yıl bu dönemde 80 avro seviyesinde olan odunun metreküp fiyatı 150 avroya ulaştı. Böylece odun fiyatları bir yılda yüzde 90'a yakın artmış oldu.

Pelet fiyatlarındaki artış odunu da geride bıraktı. 15 kilogramlık pelet yakıt fiyatı 4,2 avrodan 12 avro seviyesine çıktı. Böylece pelet fiyatları 1 yılda yaklaşık 3 katına yükseldi

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FATURALAR SON 6 AYDA 2 KAT ARTTI

Öte yandan, Belçika'da elektrik ve gaz faturaları son 6 ayda 2 kattan fazla artış gösterdi.

Belçika'da Flaman Bölgesi'nin enerji düzenleyici kurumu Vreg, ülkede yeni sözleşme yapan, ortalama miktarlarda tüketim gerçekleştiren bir ailenin yıllık elektrik faturasının 3 bin 256 avro, doğal gaz faturasının da 5 bin 954 avro seviyesine çıktığını açıklamıştı. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
Belçika pelet
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