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Belediye Başkanı duyurdu! O ilçede emeklilere 5 bin TL ikramiye!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
22.05.2024 16:31
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Milyonlarca emekli Kurban Bayramı öncesi ikramiyelerinin yatıp yatmayacağını merak ederken Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşayanlar için bir destek haberi daha geldi. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, yerel seçimler öncesi emeklilere vaadi olduğunu hatırlatarak 5 bin TL bayram ikramiyesi için başvuruların tamamlandığını açıkladı.

Belediye Başkanı duyurdu! O ilçede emeklilere 5 bin TL ikramiye!

Adana'nın Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, 31 Mart seçimleri öncesinde ihtiyaç sahibi emekliler için vadettiği 5 bin TL'lik bayram ikramiyesinde başvuru sürecinin tamamlandığını ve kriterleri karşılayan yaklaşık bin emekliye Kurban Bayramı öncesi ikramiyelerinin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

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"ŞARTLARIMIZI ZORLADIK"

Aydar, “Seçim döneminde söz verdiğim gibi mazeret üretmeksizin şartlarımızı zorladık. Toplamda 2 bin 200 emeklimiz başvuruda bulundu. Kriterleri karşılayan yaklaşık bin emeklimizi belirledik. Birimlerimiz bu süreçte titizlikle çalışarak kriterlere uyan hemşerilerimizi belirledi. Tek kriterimiz ‘gerçekten ihtiyaç sahibi’ olmalarıydı." dedi. Aydar şu ifadeleri kullandı:

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"Sözümüz söz. Her sözümüzü, arkamıza aldığımız halkımızla, halkımız için gerçekleştiriyoruz. Halkın verdiği, halka gidiyor. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar olarak vatandaşlarımıza verdiğim sözleri bir bir yerine getirmeye devam ediyorum. Her yeni gün daha büyük atılımlarla halkımın hizmetinde olmaya devam edeceğiz”

(İHA)

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