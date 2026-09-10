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“Belediye başkanının vizyonu neyse şehir o kadardır” Başkan Özlü hedefi açıkladı: Her hafta 10 bin kişi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Bursa’da düzenlenen 5. Turizm Zirvesi’nde kentin turizm hedeflerini açıkladı. Düzce’ye 6 marka otelin yatırım yaptığını belirten Özlü, Hilton, Sheraton, Ramada, Radisson, Dedeman ve Elite World markalarını sıraladı. Özlü, turizmdeki hedeflerini ise “Amacımız ilk aşamada Düzce’ye her hafta 10 bin kişi getirmek” sözleriyle anlattı.

“Belediye başkanının vizyonu neyse şehir o kadardır” Başkan Özlü hedefi açıkladı: Her hafta 10 bin kişi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) iş birliğinde düzenlenen 5. Bursa Turizm Zirvesi’ne katıldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen zirvede “Yerel Kalkınma” başlıklı oturumda konuşan Özlü, Düzce’nin turizm potansiyelinden yeni otel yatırımlarına, Konuralp Antik Kenti’nden Batı Karadeniz turlarına kadar dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

DÜZCE'YE 6 MARKA OTEL YATIRIMI

Düzce’nin güçlü bir sanayi ve ihracat kenti olduğuna işaret eden Özlü, şehre iş amacıyla gelen ziyaretçilerin konaklama için çevre illeri tercih ettiğini söyledi.

Düzce’nin yıllık yaklaşık 2,2-2,3 milyar dolarlık ihracata sahip olduğunu ve Türkiye’de ihracatta 19. sırada bulunduğunu belirten Özlü, iş dünyasına yönelik konaklama kapasitesini artırmak istediklerini ifade etti.

Özlü, kentteki yeni otel yatırımlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Düzce’ye şu anda 6 adet marka otel yatırım yapıyor. Hilton, Sheraton, Ramada, Radisson, Dedeman ve Elite World. Ramada açıldı, diğerleri inşallah gelecek yıl yatırımlarını bitirecekler.”

“İNSANLARI DÜZCE'DE TUTMAK İSTİYORUZ”

İş amacıyla Düzce’ye gelen kişilerin kentte yeterli konaklama alternatifi olmadığı için Bolu veya Sapanca’ya gittiğini söyleyen Özlü, yeni yatırımlarla bu tablonun değiştirilmesini hedeflediklerini belirtti.

Belediyelerin turizmin gelişmesinde aktif rol üstlenmesi gerektiğini dile getiren Özlü, otel ve bungalov yatırımlarının yanı sıra doğa turizmine yönelik projelere de destek verdiklerini söyledi.

“Belediye başkanının vizyonu neyse şehir o kadardır” Başkan Özlü hedefi açıkladı: Her hafta 10 bin kişi 1

HEDEF: HER HAFTA 10 BİN ZİYARETÇİ

Düzce’nin kuzeyinde tarih ve deniz, güneyinde ise yaylalar ve şelalelerin bulunduğunu hatırlatan Özlü, Konuralp Antik Kenti’nde yürütülen çalışmalara da değindi.

Bölgede yaklaşık 7 yıldır kazı çalışması yaptıklarını belirten Özlü, yaklaşık 10 bin kişi kapasiteli antik tiyatronun ortaya çıkarıldığını söyledi. Kazıların ardından restorasyon aşamasına geçileceğini kaydeden Özlü, bölgede büyük bir müzenin de inşa edildiğini ifade etti.

Düzce’ye şu anda yalnızca kazı alanını görmek amacıyla haftada yaklaşık 1500 kişinin geldiğini açıklayan Özlü, hedeflerini şöyle anlattı:

“Bizim amacımız ilk aşamada Düzce’ye her hafta 10 bin kişi getirmek.”

33 BİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE DİKKAT ÇEKTİ

Düzce Üniversitesi’nin de kentin hareketliliğinde önemli rol oynadığını belirten Özlü, üniversitede 33 bin öğrencinin bulunduğunu söyledi.

Öğrencilerin yalnızca yüzde 7’sinin Düzceli olduğunu ifade eden Özlü, şehir dışından gelen öğrencilerin kentte ciddi bir ekonomik ve sosyal hareketlilik oluşturduğunu kaydetti.

“TURİZMİ BÖLGESEL DÜŞÜNÜYORUZ”

Turizm planlamasını yalnızca Düzce ile sınırlı tutmadıklarını vurgulayan Özlü, Batı Karadeniz’i kapsayan bölgesel bir turizm modeli üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Düzce'nin Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop gibi illerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Özlü, TÜRSAB ile bölgesel tur paketleri üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Planlanan seçenekler arasında Düzce-Bolu-Safranbolu paketinin yanı sıra Batı Karadeniz'i kapsayan 6 gece 7 günlük turların da bulunduğunu ifade etti.

“Belediye başkanının vizyonu neyse şehir o kadardır” Başkan Özlü hedefi açıkladı: Her hafta 10 bin kişi 2

İSTANBUL'DAN BAŞLAYIP SİNOP'A KADAR UZANACAK

Özlü’nün anlattığı plana göre İstanbul’dan hareket eden tur otobüslerinin ilk duraklarından biri Düzce olacak. Ziyaretçilerin Düzce’de bir gün ve bir gece geçirmesinin ardından rota Akçakoca, Alaplı, Ereğli ve Zonguldak üzerinden devam edecek.

Turun Safranbolu, Karabük, Bartın, Amasra ve Kastamonu'nun ardından Sinop’a kadar uzanması planlanıyor.

Son bir iki yılda Düzce’ye gelen turist sayısında ciddi artış yaşandığını belirten Özlü, “Önümüzdeki dönemde Düzce’yi Türkiye turizminde önemli bir destinasyon merkezi yapma hedefimiz var. Turizm bizim önceliklerimiz arasında” dedi.

“BELEDİYE BAŞKANININ VİZYONU NEYSE ŞEHİR O KADAR”

Yerel yönetimlerin kalkınmadaki rolüne de değinen Özlü, belediye başkanlığını bir ülkenin başbakanlığına benzeterek şu ifadeleri kullandı:

“Gerçekten bir şehirde belediye başkanının vizyonu neyse o şehir o kadar. Belediye başkanının vizyonuyla orantılı bir büyüme, gelişme ve kalkınma söz konusu şehirler için.”

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Faruk Özlü Düzce
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