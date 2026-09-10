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Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nda yolcu rekoru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nda, 7 Eylül'de 57 bin 139, 8 Eylül'de ise 57 bin 309 ile günlük yolcu taşıma sayısında art arda rekorlar kırıldığını bildirdi.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nda yolcu rekoru

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'ndaki yolcu taşımacılığına ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin en hızlı metrosu olma özelliğine sahip hattın peş peşe rekorlar kırdığını vurgulayan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hat, Gayrettepe ile Halkalı arasında 15 istasyonla hizmet veriyor. Bugüne kadar hattımızda 37 milyon 150 bin yolcumuzu taşıdık. Günlük ortalama yolcu sayımız 42 binden Arnavutköy-Halkalı kesiminin hizmete açılmasından sonra 51 bine çıktı. Hattımıza ilginin artmasıyla yeni yolcu rekorlarına ulaşıyoruz. 7 Eylül'de 57 bin 139, 8 Eylül'de 57 bin 309 yolcu taşıyarak günlük yolcu sayısında art arda rekorlar kırdık."

"HAT İSTANBUL'UN ULAŞIM AĞINI GÜÇLENDİRİYOR”

Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nın İstanbul'un önemli ulaşım merkezlerini birbirine bağladığını ve hattın toplam uzunluğunun 69 kilometre olduğunu aktardı.

Hattın etaplar halinde hizmete alındığını hatırlatan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Kargo Terminali-Kağıthane etabını 22 Ocak 2023'te, Gayrettepe İstasyonu'muzu 29 Ocak 2024'te, Arnavutköy ve Taşoluk istasyonlarımızı 19 Mart 2024'te hizmete açtık. 19 Haziran 2026'da ise Halkalı, Halkalı Stadı, Olimpiyatköy, Kayaşehir ve İbn Haldun Üniversitesi istasyonlarımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Böylece Gayrettepe'den Halkalı'ya uzanan hattımızda 15 istasyonla kesintisiz metro hizmeti vermeye başladık."

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı nda yolcu rekoru 1

Uraloğlu, hattın İstanbul Havalimanı başta olmak üzere kentin önemli ulaşım noktalarını birbirine bağladığına, vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırdığına ve şehrin raylı sistem ağının entegrasyonuna önemli katkıda bulunduğuna işaret etti.

GÜNDE 145 SEFER

Bakan Uraloğlu, hattın saatte 120 kilometre hızla Türkiye'nin en hızlısı olduğunu kaydetti.

Uraloğlu, hatta 9 adet 4 vagonlu tren setiyle işletme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Günlük 145 sefer yapıyoruz. Seferlerimiz 15 dakikalık aralıklarla gerçekleştiriliyor. Halkalı-Gayrettepe yönünde ilk seferimiz 06.00'da başlayıp 23.45'e kadar, Gayrettepe-Halkalı yönünde ise 05.55'te başlayıp 23.55'e kadar devam ediyor." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Abdulkadir Uraloğlu
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