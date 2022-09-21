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Belediye çalışanlarına rekor zam yapıldı! İşçi maaşlarında yüzde 100'lük artış

21.09.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe Belediyesi’nden çalışanına yönelik büyük zam kararı alındı. Yaklaşık 700 işçiyi ilgilendiren toplantıdan yüzde 100 zam kararı çıktı. Maltepe Belediyesi işçiler Başkan Ali Kılıç duyurdu. Maltepe Belediyesi işçileri Başkan Ali Kılıç ve sendika üyelerini davulla zurnayla karşıladı.

Belediye çalışanlarına rekor zam yapıldı! İşçi maaşlarında yüzde 100'lük artış

Maltepe Belediyesi’de çalışanyaklaşık 700 işçiyi ilgilendiren zam kararı alındı. Maltepe Belediyesi ile işçileri arasında yaklaşık 2 aydır süren “Toplu İş Sözleşmesi” tarafların anlaşmasıyla birlikte sonuçlandı. Yaklaşık bin 700 işçiyi ilgilendiren ve primlerle birlikte yüzde 100’ün üzerinde bir zamla sonuçlanan görüşmeler düzenlenen sözleşme töreni sonrasında imzalandı. Maltepe Belediyesi işçiler Başkan Ali Kılıç ve sendika üyelerini davulla zurnayla karşıladı. Tören sonrası hatıra fotoğrafı çektirilerek, çalışan işçilere yemek ikram edildi.

“ZAM KARARI ÇALIŞANLARIMIZA ANALARININ AK SÜTÜ GİBİ HELALDİR”

Sözleşme töreninde konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “ Sizler de bu toplu iş görüşmelerine başladığımızda zaman zaman başka alanlarda, emekçi arkadaşlarımızla bir araya geldiğinde sizleri dinledik dikkat ederseniz. Arkadaşlarımızdan yaklaşık rakamlar almaya, sıkıntılarını öğrenmeye çalıştık. Bu görüşmeler sonucunda sizin söylediklerinizin hemen hemen tümünün altına ben de imzamı atmıştım. Demiştim ki arkadaşlar evet haklısınız. Bu koşullarda böyle bir ücret politikasıyla Türkiye'de insanca yaşamanın mümkün olmadığını hep beraber kabul etmiştik. Takdir edersiniz o zaman da şunu söylemiştim. Biz de sonuçta bir kamu kuruluşuyuz. Bir tarafımız sonuçta devletin bazı organlarına bağlı, bütçemizi onlarla beraber belirliyoruz.

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Bütçemizi oradan alıyoruz. Bütçemizi 550 bin nüfuslu Maltepe'ye hizmeti de aksatmadan ama her şeyden önce sokakta çalışan vitrinimiz olan, elçimiz olan, temsilcimiz olan emekçilerimizin de mutlu olması için elimden geleceğinin sözünü vermiştik. Ben de çalışma arkadaşlarımla birlikte yaptığım bütün toplantılarda bu rakamlarla bu insanlar nasıl yaşayacak sokakta . Onlar da şartları zorladılar. Biz önce çalışanımızın mutlu olmasını istedik. Dolayısıyla ben de sevgili sendika başkanım gibi özellikle de sendika temsilcilerimize, şube başkanlarımıza ve çalışma arkadaşlarına, göğsümü gere gere, gururla, onurla bir teşekkür borç biliyorum. Bu aldığımız zam kararı, verilen rakam ananızın ak sütü kadar helaldir arkadaşlar” diye konuştu.

Belediyenin imzaladığı toplu iş sözleşmesi birçok yeniliği de beraberinde getiriyor.
Sözleşmeyle,

1) Bazı birimlerde görevli işçilere direksiyon, koku, risk ve sorumluluk primi gibi 4 kalemde prim ödenecek.
2) İşçilere sözleşmenin ilk yılında 44 günlük, ikinci yılında ise 52 günlük ikramiye verilecek.
3) Çocuk yardımlarına anaokulu de eklenecek.
4) İşçilere “Birleştirilmiş Sosyal Yardım” adı altında her ay brüt 850 TL ödenecek.
5) Kadınlar doğum izninin yanı sıra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ücretli izinli sayılacak. Aynı gün kadınlara 300 TL ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkinliklerine katılan kadın üyelere işi aksatmamak kaydıyla 1 gün idari izin verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Maltepe Zam belediye
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