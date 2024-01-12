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  4. Belediye personeline yapılan zam gündem oldu! Mansur Yavaş "Şimdilik" diyerek duyurdu, salonda coşkulu anlar yaşandı

Belediye personeline yapılan zam gündem oldu! Mansur Yavaş "Şimdilik" diyerek duyurdu, salonda coşkulu anlar yaşandı

12.01.2024 16:29 | Son Güncelleme:
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Yerel seçim atmosferinin hareketlenmesiyle en çok konuşulan isimlerden biri de ABB Başkanı Mansur Yavaş oldu. Yavaş son olarak çok konuşulacak bir karara imza attı. Yüksek enflasyona karşı adım atan Yavaş'ın belediye personeline açıkladığı zam kararı gündem oldu.

Başkentte bugün '5 Farklı İş Kolunda Faaliyet Gösteren sendikalar ile Ek Protokol İmza Töreni' gerçekleşti. Törende ABB Başkanı Mansur Yavaş konuşma gerçekleştirdi. 31 Mart yerel seçimlerine değinen Yavaş'ın konuşmasında en çarpıcı anlardan biri de belediye personeline maaş zammını açıkladığı sırada yaşandı.

"BUGÜN TÜM TÜRKİYE ŞAHİT"

Mansur Yavaş konuşmasında "İftiralarla seçim kampanyası yönetenler 'su sayaçlarını PKK’lılar okuyacak' demişlerdi. Bugün tüm Türkiye şahittir ki sayaçları okuyan da, faturaları getiren de Ankara’nın tertemiz vatan evlatlarıdır" mesajıyla siyasi arenaya gönderme yaptı.

ZAMMI AÇIKLAMADAN SORDU: KAÇ BEKLİYORSUNUZ?

Öte yandan Yavaş'tan belediye personeline bir de zam müjdesi geldi. Zammı açıklayacağı sırada "Kaç bekliyorsunuz?" diye soran Yavaş'a salondan "100" sesleri yükseldi.

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"ŞİMDİLİK" DEYİP DUYURDU

Bunun üzerine gülümseyerek yanıt veren Yavaş, "Evet, şimdilik yüzde 70" dedi. Yavaş'ın duyurduğu zam kararı sonrası salondan coşkulu alkışlar yükseldi. ABB personeli yüzde 70 zam sosyal medyanın gündemine de yerleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediyesi
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