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Emekliler dikkat! Son dakika zam açıklaması geldi 'En düşük emekli maaşı için...' SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşlarında 'denge' vurgusu

12.01.2024 16:06 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız. Bunun için kanuni düzenleme ihtiyacı var. En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 lira için ne yapabileceğimizi çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde Kabine'de ele alınacak. Emeklilerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Emekliler dikkat! Son dakika zam açıklaması geldi 'En düşük emekli maaşı için...' SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşlarında 'denge' vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli aylıklarına ilişkin soruları yanıtladı.

"EMEKLİ AYLIKLARINI DENGEYE TAŞIYACAĞIZ"

Yılmaz, emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız. Bunun için kanuni düzenleme ihtiyacı var. En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 lira için ne yapabileceğimizi çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde Kabine'de ele alınacak" dedi.

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KİRALARDA YÜZDE 25 SINIRI

Kira artışlarındaki yüzde 25 sınırıyla ilgili soruları cevaplayan Yılmaz, "Kaldırılması için alınmış bir karar yok. 2024 dezenflasyon yılı, çözüm enflasyonu düşürmek" diye konuştu.

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"HEDEF ENFLASYONU DÜŞÜRMEK"

Cevdet Yılmaz, hedefin enflasyonu düşürmek olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Amacımız makro istikrarı sağlamak, büyümeyi hızlandırmak. Güven ortamı önemli. Yapısal adımlar büyüme perspektifimizi güçlendiriyor. Enflasyonda yıl ortasında belirgin bir düşüş bekliyoruz. Enflasyonla çok yönlü ve koordineli mücadele devam edecek. TCMB araçlarını kullanmaya devam edecek. Türkiye’deki disiplinli yaklaşım daha fazla sermayeyi cezbedebilir."

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KIDEM TAZMİNATI

Yılmaz, kıdem tazminatı ile ilgili ise "Kıdem tazminatında tavrımız net. İşçi işveren kamu uzlaşırsa bir çerçevede hareket ederiz." ifadelerini kullandı.

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