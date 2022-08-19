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Belediye personellerine rekor promosyon! 27 bin 50 TL...

19.08.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da Yeşilyurt Belediyesinde görev yapan bin 30 personeli ilgilendiren maaş promosyon ihalesi tamamlandı. Yapılan ihale sonucunda, Yeşilyurt Belediyesi personellerinin hesabına tek seferde 27 bin 50 TL banka promosyonu yatırılacak. Banka promosyonu, çalışanlar arasında büyük bir sevinçle karşılandı. Belediye personellerinin banka promosyonun ilk maaşta hesaplarına yatırılacağı duyuruldu.

Belediye personellerine rekor promosyon! 27 bin 50 TL...

Malatya'da Yeşilyurt Belediyesinde görev yapan toplam bin 30 personelin maaşlarının yatırılacağı banka ve personele ödenecek promosyon miktarının belirlenmesi amacıyla yapılan ihale tamamlandı.

2022-2027 yıllarını içeren yeni maaş anlaşması sonrasında belediye personellerine tek seferde 27 bin 50 TL banka promosyonu ödenmesine dair anlaşmada ihale sözleşmesinde yer aldı.

Banka promosyonu, çalışanlar arasında büyük bir sevinçle karşılandı. Belediye personellerinin yüzünü güldürecek maaş promosyon ihale sürecinin tamamlanmasında büyük bir emek sarf ettiği bildirilen Çınar, banka promosyonunun ilk maaşta personellerin hesabına yatırılacağının müjdesini verdi.

Yeşilyurt Belediye personellerinin her şeyin en güzeline layık olduğunu ifade eden Çınar, “Yeşilyurt Belediyemizde birlikte aynı mesaiyi paylaştığımız çalışanlarımıza ekonomik yönden bir destekte daha bulunmanın büyük bir sevincini yaşıyoruz. Her biri bizim ayrı bir değer ve kıymet taşıyan personellerimizi ilgilendiren maaş promosyonu ihalesini sonuçlandırmış olduk.

İhale komisyonu, banka temsilcileri ile toplanarak, 2022-2027 yıllarını içeren yeni maaş anlaşması için ihaleyi gerçekleştirdiler. Belediye personeline ekonomik destek sağlamayı hedefleyen anlaşmanın en önemli konusu hiç şüphesiz, personellerimize verilecek olan promosyon bedeli olmuştur. Yapılan ihale neticesinde 5 yıllık maaş ihalesini kazanan banka tarafından tek seferde personellerimizin hesabına 27 bin 50 TL yatırılacaktır. Belediye çalışanlarımız için bu zamana kadar en yüksek promosyon miktarında anlaşma sağlamış olduk. Bütün çalışanlarımıza ve ailelerine hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Promosyon belediye
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