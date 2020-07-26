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Belediye tüm ihtiyaçları karşılıyor! Nakit, gıda, kömür...

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.07.2020 14:23 | Son Güncelleme

Valilik, kaymakamlık ve devletin farklı kurumlarının yanı sıra belediyeler de sosyal destek paketleri ile ihtiyacı olan vatandaşların hayatlarına dokunuyor. Özellikle zorlu pandemi sürecinde devam eden devlet desteklerinin yanı sıra belediyeler de çorbada bizim de tuzumuz olsun fikrinde olan kurumların başında geliyor. Peki, belediyelerden talep edebileceğiniz sosyal yardımlar nelerdir? Yanıtı yazımızda...

Belediye tüm ihtiyaçları karşılıyor! Nakit, gıda, kömür...

Koronavirüs dolayısıyla pek çok yardım kampanyası düzenlendi ve bu süreçte devlet destekleri başladı. Gerek devlete bağlı kurumlar, gerek belediyeler, gerekse pek çok sivil toplum kuruluşu bu kampanyalarda aktif rol aldı. İnsanların bu zor dönemi yardımlaşmayla atlatmasına ve biraz olsun maddi olarak rahatlamasına yardımcı olan sosyal yardımlar, çeşitli belediyeler tarafından da veriliyor. Bazı belediyeler şahsen başvurmanızı isterken bazılarıysa internet üzerinden başvuru kabul ediyor. Pek çok farklı sosyal alandaki bu yardımlar hakkındaki bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz.

BELEDİYELERİN SOSYAL YARDIMLARI

Belediye encümen kurullarında belirlenen kriterlere göre, en fazla ihtiyacı olan bireylerden ihtiyacı daha aza göre yapılan bir sıralama doğrultusunda sosyal yardımlar yapılıyor. Türkiye'deki tüm belediyeler aynı imkanlara sahip olmasa da genel olarak bir belediyeye başvurduğunuzda tamamen eli boş dönmüyorsunuz. Tabii şartları sağlıyorsanız.

ERZAK VE GIDA YARDIMI

Muhtardan alacağınız muhtaçlık belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve bir dilekçenin yanı sıra belediye tarafından istenen ek evraklarla erzak yardımı alabiliyorsunuz.

NAKİT YARDIMI

Kimlik belgesi, araç ve tapu kaydı, ikametgah belgesi, SGK'dan alacağınız sağlık provizyon aktivasyon belgesi ve belediye tarafından istenebilecek farklı ek belgelerde nakdi yardım başvurusunda bulunabiliyorsunuz.

EĞİTİM DESTEKLERİ

Belediyeler kırtasiye yardımı, belediye tarafından verilen burslar, servis aracı ve okul yardımları gibi öğrencilere yönelik pek çok destek sağlıyor. Her belediye farklı bir işleyişte bunu sürdürse de durumu olmayan öğrenciler için oldukça faydası var.

YAKACAK MALZEME (ODUN, KÖMÜR vs.) YARDIMI

Bazı belediyeler ekonomik durumu zor olan ailelere kışlık kömür ve odun temin ediyor. Ayrıca soba gibi yakacak eşya yardımı yapan belediyeler de var.

DİĞER YARDIMLAR

Pek çok alanda yardımda bulunan belediyelerin diğer desteklerini de şu şekilde listeye alabiliriz:

  • Yoksul ailelere kira yardımı

  • Engellilere verilen sosyal yardımlar

  • Hastalar için ilaç ve akülü sandalye, hasta yatağı, havalı yatak, görme engelli bastonu gibi tıbbi malzeme destekleri

  • Yoksul aileler için sosyal yardım çekleri veya sosyal yardım kartları (kimi belediyeler her ay düzenli olarak yatırıyor)

  • Gazilere ve şehit yakınlarına yapılan sosyal yardımlar

  • Mama, bebek bezi, süt gibi bebeklere ve 6 yaşına kadar olan çocuklara yönelik sosyal yardımlar

  • İhtiyacı olan asker ailelerine yapılan yardımlar

  • Bakıma muhtaç yaşlılar için destek hizmetleri (temizlik, evde sağlık hizmetleri vb.)

  • Yaşlılar için huzur evi hizmetleri

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