Belediye tüm ihtiyaçları karşılıyor! Nakit, gıda, kömür...

Koronavirüs dolayısıyla pek çok yardım kampanyası düzenlendi ve bu süreçte devlet destekleri başladı. Gerek devlete bağlı kurumlar, gerek belediyeler, gerekse pek çok sivil toplum kuruluşu bu kampanyalarda aktif rol aldı. İnsanların bu zor dönemi yardımlaşmayla atlatmasına ve biraz olsun maddi olarak rahatlamasına yardımcı olan sosyal yardımlar, çeşitli belediyeler tarafından da veriliyor. Bazı belediyeler şahsen başvurmanızı isterken bazılarıysa internet üzerinden başvuru kabul ediyor. Pek çok farklı sosyal alandaki bu yardımlar hakkındaki bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz.

BELEDİYELERİN SOSYAL YARDIMLARI

Belediye encümen kurullarında belirlenen kriterlere göre, en fazla ihtiyacı olan bireylerden ihtiyacı daha aza göre yapılan bir sıralama doğrultusunda sosyal yardımlar yapılıyor. Türkiye'deki tüm belediyeler aynı imkanlara sahip olmasa da genel olarak bir belediyeye başvurduğunuzda tamamen eli boş dönmüyorsunuz. Tabii şartları sağlıyorsanız.

ERZAK VE GIDA YARDIMI

Muhtardan alacağınız muhtaçlık belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve bir dilekçenin yanı sıra belediye tarafından istenen ek evraklarla erzak yardımı alabiliyorsunuz.