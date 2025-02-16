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Belediyeden çalışanlarına rekor zam! En düşük maaş 47 binden fazla oldu: "Hayat pahalılığından korkmayın"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
16.02.2025 12:41
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Belediye çalışanlarına rekor zam! Şehitkamil Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında imzalanan 2025 yılı Toplu İş Sözleşmesi kapsamında, en düşük maaş 47 bin 554 TL’ye yükseltildi. Başkan Umut Yılmaz, “Bu kardeşiniz bu koltukta oturduğu sürece emekçileri enflasyona ezdirmeyeceğim!” diyerek net mesaj verdi.

Belediyeden çalışanlarına rekor zam! En düşük maaş 47 binden fazla oldu: "Hayat pahalılığından korkmayın"

Şehitkamil Sanat Merkez’inde düzenlenen Toplu İş Sözleşmesine Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Genel İş Sendikası Başkan Yardımcıları Faruk Saral ve Hüseyin Yaşar Gündoğdu ile DİSK Gaziantep Bölge Temsilcisi Ali Güdücü, CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu, CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ve belediye emekçileri katıldı.

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HER BİR EMEKÇİYE TEŞEKKÜR ETTİ

İmza töreni öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, belediye emekçilerine, "Kıymetli yol arkadaşlarım, kıymetli mesai arkadaşlarım, abilerim, kardeşlerim" sözleriyle seslendi. Konuşması sık sık "Antep’in umudu Umut başkan" sözleriyle kesilen Yılmaz, Şehitkamil Belediyesi bünyesinde çalışan her bir emekçiye teşekkür etti.

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EN DÜŞÜK MAAŞ 47 BİN 554 TL OLDU

2025 yılı toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, maaşlara rekor oranda bir zam yaptıklarını duyurdu. Şehitkamil Belediyesi’nde en düşük maaşın sosyal haklarla birlikte 47 bin 554 lira olduğunu paylaşan Yılmaz, "Şehitkamil Belediyesi’nin çalışanları bugüne kadar tam 30 yıldır kusura bakmasınlar ama Büyükşehir Belediyesi ve Şahinbey Belediyesi’nin gerisinde bırakıldı. Biz bunu kabul etmedik. Ben kararlıyım. Hiçbir kardeşimi enflasyona ve hayat pahalılığına karşı ezdirmeyeceğim" dedi.

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"BU DÜZENİ GARİBANLAR DEĞİŞTİRECEK"

Şehitkamil’de ve Gaziantep’te "emeğin yeniden en yüce değer" olacağını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti: "Bu memlekette nohut dürümü 80 lira olmuş, haberi olmayan belediye başkanı var. Bu pahalılık bitecek, emek yeniden en yüce değer olacak. Size söz veriyorum. Bu düzeni garibanlar, emekçiler, işçiler, sosyal demokratlar değiştirecek. Biz değiştireceğiz."

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"HAYAT PAHALILIĞINDAN KORKMAYIN"

Belediye emekçilerinin her zaman yanında olduklarını anlatan Yılmaz, "Size söz veriyorum. Bu kardeşiniz bu koltukta oturduğu sürece hiç enflasyondan ve hayat pahalılığından korkmayın. Gaziantep’in ve Şehitkamil’in geleceğinde umut var. Toplu iş sözleşmemiz hayırlı olsun, Allah hepinizden razı olsun" diye konuştu.

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TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Konuşmaların ardından Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Genel İş Sendikası Başkan Yardımcıları Faruk Saral ve Hüseyin Yaşar Gündoğdu ile DİSK Gaziantep Bölge Temsilcisi Ali Güdücü arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Program çiçek ve hediye takdiminin ardından fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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DAHA ÖNCE DE YAPILMIŞTI

Önceki yıllarda, 2023 Ocak ayında, Şehitkamil Belediyesi işçi maaşlarına %100 oranında zam yaparak en düşük maaşı 29.300 TL'ye çıkarmıştı.

(İHA)

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Gaziantep Şehitkamil Toplu iş sözleşmesi Zam maaş disk maaş zammı
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