Belirtilen tarihlere dikkat! Az prim ödeyerek erken emekli olmak için...

2008 yılında sigorta kaydı yapılmış olan çalışanların erken emekli olma hakları vardır. Emekli olmak için devlet tarafından bazı tarihler göz önüne alınıyor. Bu tarihlere göre emeklilik yaşınız belirleniyor. Biz de 2008 yılından önce sigorta girişi olanlar için emeklilik avantajlarını ve bilinmeyenleri yazımızda inceledik.
2008 YILI ÖNCESİ SİGORTA GİRİŞİ EMEKLİLİK İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?
Emeklilikte en önemli tarih, 1999 yılıdır. 1999 yılından önce sigorta girişi olan çalışanlar diğer çalışanlara göre daha erken emekliye ayrılabilir. Peki, 2008 tarihinin önemi nedir? İşte detaylar...
9 Eylül 1999 tarihinden 30 Nisan 2008 tarihine kadar sigortalı olan çalışanlar, 2008 tarihinden sonra sigortalı olan çalışanlara göre daha avantajlı konumdadır.
En avantajlı konum ise 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortası olan çalışanlardır. Bu çalışanlar, 3600 gün prim ödeyerek ve 15 yıllık sigortalılık sürelerine uyarak erken emekliliğe hak kazanabilirler.
30 Nisan 2008 tarihinden önce ilk sigorta kaydı yapılmış çalışanlar ise sadece 4500 gün prim ödeyerek erken emekli olabilirler.
2008 TARİHİNDEN ÖNCE SİGORTALI OLAN KİŞİLERİN EMEKLİLİK ŞARTLARI
Bu kişilerin 30 Nisan 2008 öncesinde mutlaka sigorta giriş kaydı bulunması gerekiyor. Aksi takdirde diğer şartların bir önemi kalmıyor ve çalışan erken emeklilikten faydalanamıyor.
4500 günlük prim ödemesine uyulması bekleniyor.
2008 TARİHİNDEN ÖNCE SİGORTA GİRİŞİ YAPILAN ÇALIŞANLARIN AVANTAJLARI
1999 öncesi sigortalı çalışanlar kadar olmasa da 2008 öncesi sigortalı çalışanların da avantajları mevcuttur. İşte o avantajlar:
30 Nisan 2008 tarihinden öncesi sigorta girişi olan çalışanlar, emekli oldukları zaman isterlerse çalışmaya devam edebilirler.
Belirtilen tarih öncesinde sigorta girişi varsa, 4500 gün prim ödemek yeterli olur. 2008 tarihi sonrasında prim ödeme günü 5400'e çıkar.
25 yıllık sigortalılık süresine de uyulduğu takdirde erken emeklilik şansı kazanılmış olur.
2008 TARİHİNDEN ÖNCE SİGORTA KAYDI OLANLARIN BİLMESİ GEREKENLER
Çalışanın emekliliğinin belirlenmesi için son 7 yılı esas alınır.
Son 7 yılının 3,5 yılında en çok hangi kuruma prim ödediyse o kurumdan emekli olmuş sayılır.
Örneğin 3,5 yıla girmeden önce BAĞ-KUR'dan SSK'ya geçiş yaparsanız, SSK bünyesinde emekli olmuş sayılırsınız.
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