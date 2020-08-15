Belirtilen tarihlere dikkat! Az prim ödeyerek erken emekli olmak için...

2008 yılında sigorta kaydı yapılmış olan çalışanların erken emekli olma hakları vardır. Emekli olmak için devlet tarafından bazı tarihler göz önüne alınıyor. Bu tarihlere göre emeklilik yaşınız belirleniyor. Biz de 2008 yılından önce sigorta girişi olanlar için emeklilik avantajlarını ve bilinmeyenleri yazımızda inceledik.

2008 YILI ÖNCESİ SİGORTA GİRİŞİ EMEKLİLİK İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Emeklilikte en önemli tarih, 1999 yılıdır. 1999 yılından önce sigorta girişi olan çalışanlar diğer çalışanlara göre daha erken emekliye ayrılabilir. Peki, 2008 tarihinin önemi nedir? İşte detaylar...