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Belize'nin para birimi nedir? Belize'nin para biriminin kodu ve sembolü

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
18.03.2025 21:11
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Belize ülkesinin geçmişi Maya topluluğuna kadar dayanmaktadır. Bu bölge, Maya uygarlığının önemli bir noktası olarak bilinir. Birçok kalıntı ve piramit de bunu destekler. Belize’nin tarihini dönüştüren faktörler arasında İspanyolların keşfi ve İngilizlerin yerleşmesi vardır. Son olarak 1981 yılında bağımsızlığını ilan ederek bağımsız bir devlet olmuştur. Peki, Belize'nin para birimi nedir?

Belize'nin para birimi nedir? Belize'nin para biriminin kodu ve sembolü

21 Eylül 1981 yılında bağımsızlığını ilan eden Belize, Orta Amerika’daki en küçük ikinci ülke olarak bilinmektedir. Ülkede turkuaz rengindeki sular, yer altı yaşam alanları ve mercan kayalıkları vardır. Belize kuzey ve güney olmak üzere 2 bölüme ayrılmıştır. Belize konumu, tarihi ve doğası ile ideal bir tatil bölgesidir. Belize hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen kişilerin merak ettiği bir konu da Belize’de kullanılan resmi para birimidir.

Belize’nin para birimi nedir?

Dünyadaki her devletin kendi adı, kültürü, belirlenmiş sınırı olduğu gibi kendine özgü para birimi de bulunur. Bu kapsamda araştırılan Belize’nin resmi para birimi ise Belize Doları olarak geçmektedir. Belize Doları’nın kısaltması BSD olup, Belize Merkez Bankası tarafından kontrol edilmektedir. Uluslararası finans platformlarında ise “$” veya “BZ$” şeklinde kullanılır. Belize doları, Amerikan dolarıyla sabitlenmiştir ve genelde sadece “dolar” olarak da adlandırılır.

Belize ülkesindeki turizm ve tarım gibi alanlarda sık sık kullanılan Belize Doları, ülkenin finans faaliyetlerinde etkili bir role sahiptir. Belize doları, birçok ülkede olduğu gibi kağıt para ve madeni para şeklinde dolaşımdadır ve ülke içi tüm alışverişlerde kullanılır. 1 Belize doları, 100 parça cent biçiminde kullanılmaktadır. Belize dolarında 6 adet madeni para, banknot olarak ise 6 adet kağıt bulunmaktadır.

Belize, Orta Amerika'da yer alan şeker, narenciye, muz ve ham petrol gibi ürünlerle büyük ölçüde tarıma bağımlı bir ekonomiydi. Ülkedeki başlıca üretimler arasında maun ağacı başta olmak üzere kereste yer alırken, bu konuda son yıllarda düşüş yaşanmıştır. Ülkenin diğer bir gelir kaynağı ise turizm sektörü olarak öne çıkmaktadır. Son dönemde turizm faaliyetlerini geliştiren ülke, ekonomisini çeşitlendirerek Belize'nin GSYİH'sine önemli miktarda katkı sağlamıştır. Günümüzde ise tarım sektörü ülke GSYİH'sinin sadece %10'unu oluşturmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Belize para
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