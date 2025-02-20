'Benim de görüntülerimi kullandılar' Ünlü spiker 'Sakın itibar etmeyin' diyerek açıkladı! Kredi kartı bilgileri...

Dolandırıcıların vatandaşları mağdur etmek ve tuzaklarına düşürmek için uyguladıkları yöntemlerin ardı arkası kesilmiyor. Özellikle son yıllarda ünlü isimlerin görüntüleri kullanılarak ve o görüntülere yapay zeka ile değişiklik yapılarak vatandaşları aldatmaya yönelik dolandırıcılık amaçlı çokça reklam yapıldığı gündem oluyordu. Son olarak ATV Ana Haber spikeri Cem Öğretir de kendisinin görüntüleri kullanılarak bir videonun dolaşıma sokulduğunu duyurdu ve vatandaşları uyardı.

"ŞİMDİDEN UYARAYIM; LÜTFEN SAKIN İTİBAR ETMEYİN"

ATV Haber'de konuşan Cem Öğretir "Ekran önündeki isimlerin görüntülerini kullanarak ürün satışı yapmaya kalkan bazı sahtekarlar var biliyorsunuz. Yıllardır yapıyorlar bunu ve sosyal medya üzerinden kurban da bulabiliyorlar kendilerine. Şimdi bizim görüntülerimizi, benim görüntülerimi kullanarak da yaptılar daha önce bu sahtekarlığı ve şimdi yine benzer bir reklamda hem bizim görüntülerimizi, benim görüntümü hem de sesimi kullanarak bir video dolaşıma soktular. Şimdiden uyarayım; lütfen sakın itibar etmeyin, sağlığınızdan da olmayın. Yetkililerin de tabii burada devreye girmesi gerekiyor aslında. Çünkü söz konusu olan dediğim gibi insan sağlığı. O reklamların içinde doğrudan şifa arayanları hedef alan yani sağlıkla ilgili ürün ve tavsiyeler var" ifadelerini kullandı.

Öğretir "Tam bir dolandırıcılık, çok net bir ifadeyle söylemem gerekirse yapılan bir montaj. Bizim hazırladığımız bir haber bu. Doğru bir haber aslına bakarsanız ama Türkiye için geçerli değil ve kısa bir süreliğine sadece yakın görmeyi sağlayan bir damladan söz ediyoruz" dedi.

Yapay zekayla ünlüleri bir araya getiriyor, sağlık konusunu istismar edip insanları ağlarına düşürüyorlar. Dolandırıcılar yine montaja sarıldı ve ATV ana haber spikeri Cem Öğretir'in görüntüleriyle kandırmaya çalıştı.

Sosyal medyada yayılan videonun başında Cem Öğretir gerçekten de bir göz damlasından bahsediyor. Ancak videonun devamı tamamen yapay zeka ürünü. Amacın da Öğretir'i kullanarak güven kazanmak ve ürünü satmak olduğu belirtildi.

Mikrofon uzatılan bir vatandaş da "Cem Öğretir gibi birçok ünlünün de videolarını görmüştüm" dedi. Öğretir ise "Bana ulaşanlar da var; abi bu doğru mu diye. Ben de hepsine şunu söylüyorum; bu bir dolandırıcılık çünkü böyle bir damla yok, kesinlikle itibar etmesinler" ifadelerini kullandı.

"İNANDIRICILIĞI ARTIRABİLMEK ADINA BİR PROFESÖRÜN İSMİ KULLANILMIŞ"

Söz konusu video ile ilgili değerlendirmelerini paylaşan Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık "İlerleyen dakikalarda ağzın dudak oynamasının tutmadığını, ses ve görüntünün eşlenmediğini görmüş oluyorsunuz. İnandırıcılığı artırabilmek adına bir profesörün ismi kullanılmış. Bununla birlikte alta sahte yorum ve beğeniler alınmış" şeklinde konuştu.

"KREDİ KARTI BİLGİLERİNİZİ GİRMENİZLE DOLANDIRICILARIN VERİ TABANINA BİLGİLER AKTARILMIŞ OLUYOR"

Prof. Dr. Ali Murat Kırık "Linke tıklamanızla birlikte sahte bir satış sitesine yönlendiriyorsunuz. Kredi kartı, banka kartı bilgilerinizi girmenizle birlikte dolandırıcıların veri tabanına bütün bilgiler aktarılmış oluyor" dedi.

Sözde ürünle ameliyatsız ve lazersiz göz tedavisi sağlıyorlar. Üstelik inandırıcı olabilmek için memnun kalınmazsa paranın yüzde 100 iade edileceğini belirtiyor.

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Selim Kocabora "Bu damlaların katarakt, sarı nokta hastalığı, astigmatizma, miyopi gibi hastalıkların tedavisinde hiçbir faydası yoktur" dedi.