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Benzin fiyatları! 15 Ağustos benzin ne kadar, kaç TL? Motorin kaç lira? Güncel akaryakıt fiyatları!

15.08.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güncel benzin fiyatları, motorine zam geleceğine ilişkin basında yer alan haberler sonrası15 Ağustos 2022 Pazartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette "15 Ağustos benzin ne kadar, kaç TL?", "Motorin kaç lira?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 15 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir'de güncel benzin fiyatları...

Benzin fiyatları! 15 Ağustos benzin ne kadar, kaç TL? Motorin kaç lira? Güncel akaryakıt fiyatları!

Benzin ve motorin güncel fiyatları 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü araç sahipleri tarafından merak konusu oldu. Motorine yeniden zam geleceği öğrenildi. Vatandaşlar arama motorlarında "15 Ağustos benzin ne kadar, kaç TL?", "Motorin kaç lira?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 15 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir'de güncel benzin fiyatları ve detaylar haberimizde...

benzinn

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzinin litresi 21,15 TL

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?

Ankara'da benzinin litresi 21,28 TL

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

Benzinin litresi İzmir'de 21,27 TL

benzin

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama olarak 23,18 lira oldu.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Ankara'da motorinin fiyatı son zamla birlikte 23,27 liraya yükseldi.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de motorinin fiyatı 23,28 TL oldu.

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GÜNCEL LPG FİYATLARI

30 kuruşluk son zam sonrası İstanbul'da otogaz fiyatı 11,35 TL, Ankara'da litre fiyatı 11,37 TL, İzmir'de ise 11,04 TL.

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Ankara İzmir benzin motorin son dakika benzin fiyatı benzin fiyatı istanbul
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