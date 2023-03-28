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Benzin fiyatı için yeni tarife! Akaryakıt tabelaları 81 kuruş zamlı yandı: 2 ayın zirvesinde… (28 Mart Salı güncel benzin-mazot fiyatı)

28.03.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç sahipleri petrol fiyatlarına paralel olarak değişen benzin ve mazot (motorin) başta olmak üzere akaryakıt fiyatları için araştırmalarını bugün de sürdürüyor. Bu kapsamda en son 14 Şubat’ta 1 liranın üzerinde zam gelen benzin litre fiyatı için tabelalar 1,5 ay sonra değişti. Peki 28 Mart 2023 Salı benzin-mazot fiyatı ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları…

Benzin fiyatı için yeni tarife! Akaryakıt tabelaları 81 kuruş zamlı yandı: 2 ayın zirvesinde… (28 Mart Salı güncel benzin-mazot fiyatı)

Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petrol fiyatları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'daki jeopolitik gerilimleri artırırken küresel bankacılık sektörüne olan güvenin yenilenmesiyle yükselmişti. Petroldeki yükseliş ve dolar/TL kurunun rekor seviyelerde dolaşması bu kez benzin litre fiyatı için zam haberini beraberinde getirdi.

BENZİNE ZAM GELDİ

En son 14 Şubat’ta 1,09 TL artan benzin grubu 1,5 ay aranın ardından bu gece zamlandı. Benzine gelen zam ise 81 kuruş oldu.

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FİYATLAR 2 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

25 Ocak’ta yapılan zamla litre fiyatı 21,71 TL’ye çıkan benzin, Şubat ayında yapılan indirimlerle 19,83 TL’ye geriledi. 14 Şubat’ta ise benzine 1,09 TL’lik zam yapıldı ve litre fiyatı 20,92 TL’ye çıktı. Son zam ile fiyatlar 2 ayın zirvesini gördü.

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MOTORİN FİYATLARI İÇİN DEĞİŞİM BEKLENMİYOR

Motorinde geçtiğimiz hafta önce indirim yaşanmış ve litre fiyatı 20 TL’nin altına inmişti, ancak bu seviye kısa süreli oldu ve fiyat gelen zamla tekrar 20 TL’nin üzerine çıktı. Bugün motorinde fiyat değişimi yapılması beklenmiyor.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (28 MART 2023 SALI)

İSTANBUL
Benzin: 21,35 TL
Motorin: 20.44 TL

ANKARA
Benzin: 21,75 TL
Motorin: 20.84 TL

İZMİR
Benzin: 21,73 TL
Motorin: 20.92 TL

MOTORİN

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Akaryakıt

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