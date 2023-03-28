Benzin fiyatı için yeni tarife! Akaryakıt tabelaları 81 kuruş zamlı yandı: 2 ayın zirvesinde… (28 Mart Salı güncel benzin-mazot fiyatı)

Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petrol fiyatları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'daki jeopolitik gerilimleri artırırken küresel bankacılık sektörüne olan güvenin yenilenmesiyle yükselmişti. Petroldeki yükseliş ve dolar/TL kurunun rekor seviyelerde dolaşması bu kez benzin litre fiyatı için zam haberini beraberinde getirdi.
En son 14 Şubat’ta 1,09 TL artan benzin grubu 1,5 ay aranın ardından bu gece zamlandı. Benzine gelen zam ise 81 kuruş oldu.
25 Ocak’ta yapılan zamla litre fiyatı 21,71 TL’ye çıkan benzin, Şubat ayında yapılan indirimlerle 19,83 TL’ye geriledi. 14 Şubat’ta ise benzine 1,09 TL’lik zam yapıldı ve litre fiyatı 20,92 TL’ye çıktı. Son zam ile fiyatlar 2 ayın zirvesini gördü.
Motorinde geçtiğimiz hafta önce indirim yaşanmış ve litre fiyatı 20 TL’nin altına inmişti, ancak bu seviye kısa süreli oldu ve fiyat gelen zamla tekrar 20 TL’nin üzerine çıktı. Bugün motorinde fiyat değişimi yapılması beklenmiyor.
İSTANBUL
Benzin: 21,35 TL
Motorin: 20.44 TL
ANKARA
Benzin: 21,75 TL
Motorin: 20.84 TL
İZMİR
Benzin: 21,73 TL
Motorin: 20.92 TL