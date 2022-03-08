Benzin fiyatı ne kadar oldu? Akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatı zammı ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatlarında 8 Mart gününde artış yaşanmıştı. Son artışla beraber mazot yani motorine 57 kuruş benzine 1 lira 44 kuruş zam gelmiş oldu.Gelişme sonrası İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, LPG ve motorin fiyatları merak ediliyor. Peki benzin fiyatı ne kadar oldu?

MOTORİN VE BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?

Motorinin litresi İstanbul'da 19,77 liradan 21,21 liraya yükseldi. Ankara'da da 19,86 liradan satılan motorinin litre fiyatı 21,30 lira olmuş oldu. Artış sonrası fiyatlar İzmir'de ise 19,86 liradan 21,30 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatlarındaki son artışla beraber motorinin litre fiyatı benzini geride bırakmış oldu. Küresel piyasalarda motorin talebinin yüksek olması ve en fazla üretimin yapıldığı rafinerilerin Rusya'da bulunması nedeniyle sebebiyle söz konusu ürüne benzinden daha fazla artış gelmiş durumda.

Türkiye'de geçtiğimiz sene toplamda 3 milyon ton benzin, 26 milyon 280 bin ton da motorin tüketilmişti. Bu dönemde toplam 10 milyon 523 bin ton motorin ithalatı yapılmıştı. Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanmakta.

Yapılan hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti sebebiyle şirketler ve kentlere göre bazı küçük farklılıklar gösterebiliyor.

LPG FİYATLARI NE KADAR OLDU?

LPG'nin litresi Ankara'da ortalama 10,17 liradan liraya 10,78 yükseldi. İstanbul'da 10,07 liradan 10,68 liraya, İzmir'de 10,01 liradan 10,62 liraya artış yaşanmış oldu.



