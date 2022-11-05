Benzin fiyatı ne kadar oldu? Motorin kaç TL? 5 Kasım 2022 Cumartesi motorin, LPG ve benzin fiyatları

Benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, otogaz ve motorin fiyatları ile birlikte arama motorlarında sorgulanıyor. Akaryakıt fiyatlarına ilişkin gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son zammın ardından güncel fiyatlar bilhassa İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşayan vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, benzin fiyatı ne kadar oldu? Motorin kaç TL? 5 Kasım 2022 Cumartesi günü güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları ile konuya ilişkin detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Benzinin litresi İstanbul'da 22 lira 68 kuruşa yükseldi.

Otogazın litresi ise İstanbul'da 10 lira 80 kuruşa çıktı.

ANKARA'DA GÜNCEL BENZİN VE LPG FİYATLARI

Benzin, Ankara'da 22 lira 85 kuruşa çıktı.

LPG fiyatı ise Ankara'da 10 lira 79 kuruşa yükseldi.

İZMİR'DE BENZİN VE LPG FİYATLARI KAÇ TL?

İzmir'de ise benzin 22 lira 84 kuruşa çıktı.

İzmir'de LPG 10 lira 54 kuruşa yükseldi.