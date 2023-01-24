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BENZİN FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta ZAM geliyor! Tam 1 lira 25 kuruş artacak... (24 Ocak Salı güncel benzin ve motorin-mazot fiyatı)

24.01.2023 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol fiyatı ve dolar kurundaki hareket ile yön bulan akaryakıt fiyatları için yeni zam haberi geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde akaryakıt pompa fiyatları için zam yapılacağı öğrenildi. Gelecek yeni zam ile benzin litre fiyatı 1,25 TL artacak. Peki benzin ve motorin (mazot) fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 24 Ocak Salı İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları ile motorin ve benzin fiyatı son dakika gelişmeleri...

BENZİN FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta ZAM geliyor! Tam 1 lira 25 kuruş artacak... (24 Ocak Salı güncel benzin ve motorin-mazot fiyatı)

Dolar kuru yavaş da olsa yukarı yönlü hareketlerine devam ederken, petrol fiyatları da bir ileri bir geri hareketlerine sınırlı olarak devam ediyor. Piyasalarda durum böyleyken akaryakıt fiyatları için yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı. Benzin litre fiyatı için zam geleceği öğrenildi. Peki güncel benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte il il akaryakıt fiyatları...

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SON DAKİKA: BENZİNE BU GECE ZAM GELİYOR

2022’de rekor artış yaşayan akaryakıt fiyatlarına 2023’te de zamlar gelmeye devam ediyor. Edinilen bilgiye benzine 1 lira 25 kuruş zam geliyor. Yeni zam pompa fiyatlarına bu gece yarısından sonra yansıyacak. Motorin fiyatları içinse herhangi bir indirim ve zam haberi bulunmuyor.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (24 OCAK 2023 SALI)

İSTANBUL
Benzin: 20.35 TL
Motorin: 23.14 TL

ANKARA
Benzin: 20.65 TL
Motorin: 23.42 TL

İZMİR
Benzin: 20.60 TL
Motorin: 23.49 TL

BENZİN

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Anahtar Kelimeler:
benzin Akaryakıt

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