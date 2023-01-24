BENZİN FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta ZAM geliyor! Tam 1 lira 25 kuruş artacak... (24 Ocak Salı güncel benzin ve motorin-mazot fiyatı)

Dolar kuru yavaş da olsa yukarı yönlü hareketlerine devam ederken, petrol fiyatları da bir ileri bir geri hareketlerine sınırlı olarak devam ediyor. Piyasalarda durum böyleyken akaryakıt fiyatları için yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı. Benzin litre fiyatı için zam geleceği öğrenildi. Peki güncel benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte il il akaryakıt fiyatları...

SON DAKİKA: BENZİNE BU GECE ZAM GELİYOR

2022’de rekor artış yaşayan akaryakıt fiyatlarına 2023’te de zamlar gelmeye devam ediyor. Edinilen bilgiye benzine 1 lira 25 kuruş zam geliyor. Yeni zam pompa fiyatlarına bu gece yarısından sonra yansıyacak. Motorin fiyatları içinse herhangi bir indirim ve zam haberi bulunmuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (24 OCAK 2023 SALI)

İSTANBUL

Benzin: 20.35 TL

Motorin: 23.14 TL

ANKARA

Benzin: 20.65 TL

Motorin: 23.42 TL

İZMİR

Benzin: 20.60 TL

Motorin: 23.49 TL





