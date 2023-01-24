BENZİN FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta ZAM geliyor! Tam 1 lira 25 kuruş artacak... (24 Ocak Salı güncel benzin ve motorin-mazot fiyatı)

Dolar kuru yavaş da olsa yukarı yönlü hareketlerine devam ederken, petrol fiyatları da bir ileri bir geri hareketlerine sınırlı olarak devam ediyor. Piyasalarda durum böyleyken akaryakıt fiyatları için yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı. Benzin litre fiyatı için zam geleceği öğrenildi. Peki güncel benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte il il akaryakıt fiyatları...
2022’de rekor artış yaşayan akaryakıt fiyatlarına 2023’te de zamlar gelmeye devam ediyor. Edinilen bilgiye benzine 1 lira 25 kuruş zam geliyor. Yeni zam pompa fiyatlarına bu gece yarısından sonra yansıyacak. Motorin fiyatları içinse herhangi bir indirim ve zam haberi bulunmuyor.
İSTANBUL
Benzin: 20.35 TL
Motorin: 23.14 TL
ANKARA
Benzin: 20.65 TL
Motorin: 23.42 TL
İZMİR
Benzin: 20.60 TL
Motorin: 23.49 TL