BENZİN FİYATINA İNDİRİM 17 KASIM 2022! Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Motorin kaç TL? Güncel motorin ve benzin fiyatları!

Benzin fiyatları indirim haberlerinin ardından 17 Kasım 2022 Perşembe günü motorin fiyatları ile birlikte araç sahibi vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Güncel akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşayan kişiler tarafından merak konusu oldu. Peki, benzin ne kadar oldu? Motorin kaç TL? İşte 17 Kasım 2022 Perşembe günü güncel motorin ve benzin fiyatları...

BENZİN FİYATINA İNDİRİM!

Benzin fiyatlarına, 17 Kasım Perşembe günü geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim geldi.

Motorin için ise zam ya da indirim gelişmesi bulunmuyor.

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21.94 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,79 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,54 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21.93 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 24,78 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,80 TL

ANKARA'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 22.09 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 24,89 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 10.79 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI KAÇ TL?

İzmir'de benzin litre fiyatı 22.09 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 24,93 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,54 TL



