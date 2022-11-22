BENZİN FİYATINA 3. İNDİRİM YOLDA! 22 Kasım 2022 benzin ne kadar oldu? Motorin kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları!

Benzin fiyatına indirim geliyor. Petrol fiyatlarındaki gerileme sonrası geçtiğimiz hafta motorin ve benzin fiyatları için yapılan indirime bir yenisi daha eklenecek. Peki, benzin ne kadar? Motorin kaç TL? İşte bu son dakika gelişmesi sonrası 22 Kasım 2022 Salı günü güncel benzin ve motorin fiyatları...
Benzin fiyatına 23 Kasım 2022 Çarşamba günü itibariyle indirim geliyor.
Geçtiğimiz hafta petrol fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak 77 ve 75kuruş indirim yapılan benzin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren yeniden değişiyor.
Bu kapsamda benzin grubunda 1,16 TL indirim bekleniyor.
Anadolu Yakası benzin fiyatı: 21,18 TL
Avrupa Yakası benzin fiyatı: 21,17 TL
Anadolu Yakası motorin fiyatı: 24,79 TL
Avrupa Yakası motorin fiyatı: 24,78 TL
Benzin fiyatı: 21,32 TL
Motorin fiyatı: 24,89 TL
Benzin fiyatı: 21,31 TL
Motorin fiyatı: 24,93 TL