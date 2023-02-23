BENZİN FİYATINA İNDİRİM! Araç sahipleri dikkat: İbre tersine döndü hemen depoları doldurun! 23 Şubat 2023 benzin ve motorin fiyatları!

Benzin ve motorin fiyatları, son dakika olarak geçilen indirim haberleri sonrası 23 Şubat 2023 Perşembe günü arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Dolardaki dalgalanmaların yanı sıra brent petrol fiyatları gibi birçok faktörün etkilediği akaryakıt fiyatları yeniden güncellendi. İşte 23 Şubat 2023 Perşembe günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel motorin ve benzin fiyatları...

BENZİN FİYATINA İNDİRİM GELDİ

Benzin fiyatına 23 Şubat 2023 Perşembe günü itibarıyla 48 kuruş indirim geldi.

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.43 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21.23 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10.75 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.48 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21.29 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.75 TL

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, MOTORİN KAÇ TL?

Ankara'da benzin litre fiyatı 20.80 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 21.63 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 20.76 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 21.66 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04TL



