BENZİN fiyatına İNDİRİM! Benzin ne kadar? Motorin kaç TL? 11 Ocak 2023 indirim sonrası akaryakıt fiyatları!

Benzin ile ilgili son dakika indirim açıklaması yapıldı. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? sorusu gündemde kalmaya devam ederken araç sahiplerini sevindiren bir gelişme yaşandı. Akaryakıt fiyatları yeniden değişti. Peki benzin ne kadar oldu? Motorin kaç TL? 11 Ocak 2023 Çarşamba günü güncel benzin ve motorin fiyatları...
Benzin fiyatına 63 kuruş indirim geldi. Bilindiği üzere son olarak benzin litre fiyatı için 61 ve 67 kuruş zam gelmişti.
Benzine indirim yapıldı. İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 18 lira 89 kuruşa, Ankara'da 19 lira 11 kuruşa, İzmir'de 19 lira 8 kuruşa düştü.
Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.,,
Benzin: 18 lira 89 kuruş
Motorin: 22,01 TL
Benzin: 19 lira 11 kuruş
Motorin: 22,20 TL
Benzin: 19 lira 8 kuruş
Motorin: 22,30 TL