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BENZİN fiyatına İNDİRİM! Benzin ne kadar? Motorin kaç TL? 11 Ocak 2023 indirim sonrası akaryakıt fiyatları!

11.01.2023 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ile ilgili son dakika gelişmeleri indirim haberleri sonrası araç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Petrol fiyatlarında Pazartesi günü yaşanan yüzde 3’lük yükselişin ardından akaryakıt almak isteyenler gözünü pompa fiyatlarına çevirmişti. Bu gelişme sonrası geçtiğimiz gün akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşmuştu. Beklenen açıklama geldi. Akaryakıt fiyatları yeniden değişti. Peki benzin ne kadar? Motorin kaç TL? 11 Ocak 2023 benzin ve motorin fiyatları...

BENZİN fiyatına İNDİRİM! Benzin ne kadar? Motorin kaç TL? 11 Ocak 2023 indirim sonrası akaryakıt fiyatları!

Benzin ile ilgili son dakika indirim açıklaması yapıldı. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? sorusu gündemde kalmaya devam ederken araç sahiplerini sevindiren bir gelişme yaşandı. Akaryakıt fiyatları yeniden değişti. Peki benzin ne kadar oldu? Motorin kaç TL? 11 Ocak 2023 Çarşamba günü güncel benzin ve motorin fiyatları...

BENZİN FİYATINA İNDİRİM

Benzin fiyatına 63 kuruş indirim geldi. Bilindiği üzere son olarak benzin litre fiyatı için 61 ve 67 kuruş zam gelmişti.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI (11 OCAK 2023 ÇARŞAMBA)

Benzine indirim yapıldı. İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 18 lira 89 kuruşa, Ankara'da 19 lira 11 kuruşa, İzmir'de 19 lira 8 kuruşa düştü.

MOTORİN FİYATINA ZAM YADA İNDİRİM VAR MI?

Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.,,

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İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 18 lira 89 kuruş
Motorin: 22,01 TL

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ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, MOTORİN KAÇ TL?

Benzin: 19 lira 11 kuruş
Motorin: 22,20 TL

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İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 19 lira 8 kuruş
Motorin: 22,30 TL

MOTORİN

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