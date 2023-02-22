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Benzin fiyatına indirim geliyor! Depoları fullemek için tarihi belli oldu: İşte 22 Şubat 2023 benzin ve motorin fiyatları!

22.02.2023 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatı ile ilgili son dakika olarak geçilen indirim haberleri sonrası güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi güncel fiyatları araştırıyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 48 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Peki, benzin ne kadar? Motorin kaç TL? İşte zam sonrası 22 Şubat 2023 Çarşamba günü akaryakıt fiyatları...

Benzin fiyatına indirim geliyor! Depoları fullemek için tarihi belli oldu: İşte 22 Şubat 2023 benzin ve motorin fiyatları!

Benzin ve motorin fiyatları, son dakika olarak geçilen indirim haberleri sonrası 22 Şubat 2023 Çarşamba günü internette araştırılmaya başlandı. Dolardaki dalgalanmaların yanı sıra brent petrol fiyatları gibi birçok faktörün etkilediği akaryakıt fiyatlarına ilişkin indirim beklentisi oluştu.. İşte 22 Şubat 2023 Çarşamba günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel motorin ve benzin fiyatları...

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BENZİN FİYATINA İNDİRİM GELİYOR

Benzin fiyatına 23 Şubat 2023 Perşembe günü itibarıyla 48 kuruş indirim bekleniyor.

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İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 20,89 TL
Motorin: 21,25 TL

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, MOTORİN KAÇ TL?

Benzin: 21,14 TL
Motorin: 21,49 TL

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 21,06 TL
Motorin: 21,56 TL

MOTORİN

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