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BENZİN FİYATINA ZAM GELDİ! Motorine zam mı gelecek? 16 Aralık 2022 Cuma güncel benzin ve motorin fiyatları...

16.12.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatı ile ilgili son dakika zam açıklaması sonrası motorin fiyatına ilişkin de bir gelişme yaşandı. 16 Aralık 2022 Cuma akaryakıt fiyatı değişti. Zam sonrası başta İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar olmak üzere çok sayıda vatandaş internette konuya dair araştırma yapıyor. Peki, benzin ne kadar? Motorin fiyatına zam mı gelecek? İşte zam sonrası 16 Aralık 2022 Cuma günü benzin ve motorin fiyatları...

BENZİN FİYATINA ZAM GELDİ! Motorine zam mı gelecek? 16 Aralık 2022 Cuma güncel benzin ve motorin fiyatları...

Benzin fiyatı son dakika zam açıklaması sonrası 16 Aralık 2022 Cuma günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 16 Aralık 2022 Cuma günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan birçok kişi güncel fiyatları öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki, benzin ne kadar? Motorin fiyatına zam mı gelecek? İşte zam sonrası 16 Aralık 2022 Cuma gününün güncel benzin ve motorin fiyatları...

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BENZİN FİYATINA ZAM GELDİ!

Benzin fiyatına 1 lira 7 kuruş zam geldi. Motorin fiyatında ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı. Fakat motorin fiyatına zam bekleniyor.

MOTORİN FİYATINA ZAM MI GELECEK?

Motorin fiyatına 1,70 TL zam bekleniyor.

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GÜNCEL BENZİN FİYATLARI (16 ARALIK 2022 CUMA)

İşte 16 Aralık 2022 Cuma gününün benzin ve motorin fiyatları...

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İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 18,49 TL
Motorin fiyatı: 21,11 TL

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ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, MOTORİN KAÇ TL?

Benzin fiyatı: 18,70 TL
Motorin fiyatı: 21,26 TL

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İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 18,70 TL
Motorin fiyatı: 21,34 TL

AKARYAKIT

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