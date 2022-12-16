BENZİN FİYATINA ZAM GELDİ! Motorine zam mı gelecek? 16 Aralık 2022 Cuma güncel benzin ve motorin fiyatları...

Benzin fiyatı son dakika zam açıklaması sonrası 16 Aralık 2022 Cuma günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 16 Aralık 2022 Cuma günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan birçok kişi güncel fiyatları öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki, benzin ne kadar? Motorin fiyatına zam mı gelecek? İşte zam sonrası 16 Aralık 2022 Cuma gününün güncel benzin ve motorin fiyatları...
Benzin fiyatına 1 lira 7 kuruş zam geldi. Motorin fiyatında ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı. Fakat motorin fiyatına zam bekleniyor.
Motorin fiyatına 1,70 TL zam bekleniyor.
İşte 16 Aralık 2022 Cuma gününün benzin ve motorin fiyatları...
Benzin fiyatı: 18,49 TL
Motorin fiyatı: 21,11 TL
Benzin fiyatı: 18,70 TL
Motorin fiyatı: 21,26 TL
Benzin fiyatı: 18,70 TL
Motorin fiyatı: 21,34 TL