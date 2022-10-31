BENZİN FİYATINA ZAM GELİYOR! Akaryakıt fiyatları ne kadar, motorin kaç TL? 31 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir motorin ve benzin fiyatları!

Benzin fiyatları ve motorin ile LPG'de son durum son dakika gelişmesi sonrası 31 Ekim 2022 Pazartesi günü internette araştırılıyor. Bilindiği üzere brent petrol ve dolar/TL kurundaki hareketliliğe göre şekil alan akaryakıt fiyatları günbegün değişiyor. Ay boyunca motorin fiyatlarına büyük ölçüde zam gelmişti. Peki, 31 Ekim benzin ne kadar oldu? Motorin kaç TL? 31 Ekim 2022 Pazartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir'de güncel motorin ve benzin fiyatları ile zam iddilarına ilişkin detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATI NE KADAR?

Benzin: 20,65 TL

Motorin: 26,37 TL

ANKARA'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 20,80 TL

Motorin: 26,50 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Benzin: 20,80 TL

Motorin: 26,52 TL

BENZİNE ZAN BEKLENİYOR!

Petroldeki düşüş ve dolar/TL’deki sakin harekete rağmen Cuma günü İtalya/Genova fiyatlarındaki kapanışlar nedeniyle benzin litre fiyatı için bu gece 71 kuruşluk yeni bir zam yapılacağı öğrenildi.

ZAM SONRASI BENZİN NE KADAR OLACAK?

Bu zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 20,66'dan 21,37'ye, Ankara ve İzmir'de 20,80'den 21.51'ye yükselecek.

