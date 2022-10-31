FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. BENZİN FİYATINA ZAM GELİYOR! Akaryakıt fiyatları ne kadar, motorin kaç TL? 31 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir motorin ve benzin fiyatları!

BENZİN FİYATINA ZAM GELİYOR! Akaryakıt fiyatları ne kadar, motorin kaç TL? 31 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir motorin ve benzin fiyatları!

31.10.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri zam haberleri sonrası motorin ve LPG fiyatları da dahil olmak üzere vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol düşerken ve dolar sakin seyrine devam ediyor. Öte yandan araç sahiplerini ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Akaryakıt fiyatlarına zam geleceği öğrenildi. Peki, 31 Ekim benzin ne kadar oldu? Motorin kaç TL? İşte 31 Ekim 2022 Pazartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir'de güncel motorin ve benzin fiyatları...

BENZİN FİYATINA ZAM GELİYOR! Akaryakıt fiyatları ne kadar, motorin kaç TL? 31 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir motorin ve benzin fiyatları!

Benzin fiyatları ve motorin ile LPG'de son durum son dakika gelişmesi sonrası 31 Ekim 2022 Pazartesi günü internette araştırılıyor. Bilindiği üzere brent petrol ve dolar/TL kurundaki hareketliliğe göre şekil alan akaryakıt fiyatları günbegün değişiyor. Ay boyunca motorin fiyatlarına büyük ölçüde zam gelmişti. Peki, 31 Ekim benzin ne kadar oldu? Motorin kaç TL? 31 Ekim 2022 Pazartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir'de güncel motorin ve benzin fiyatları ile zam iddilarına ilişkin detaylar haberimizde...

5

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATI NE KADAR?

Benzin: 20,65 TL
Motorin: 26,37 TL

iStock-1427921142

ANKARA'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 20,80 TL
Motorin: 26,50 TL

1

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Benzin: 20,80 TL
Motorin: 26,52 TL

2

BENZİNE ZAN BEKLENİYOR!

Petroldeki düşüş ve dolar/TL’deki sakin harekete rağmen Cuma günü İtalya/Genova fiyatlarındaki kapanışlar nedeniyle benzin litre fiyatı için bu gece 71 kuruşluk yeni bir zam yapılacağı öğrenildi.

3

ZAM SONRASI BENZİN NE KADAR OLACAK?

Bu zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 20,66'dan 21,37'ye, Ankara ve İzmir'de 20,80'den 21.51'ye yükselecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sevkiyat durdu! Buğday fiyatları fırladıSevkiyat durdu! Buğday fiyatları fırladı
EYT yasasına ‘deprem’ ayarı! Tarih değişiyor, kapsam genişliyorEYT yasasına ‘deprem’ ayarı! Tarih değişiyor, kapsam genişliyor
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Benzin fiyatları Motorin fiyatları benzin zammı

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! Dikkat çeken görevden alma ve atama kararları

Erdoğan imzaladı! Dikkat çeken görevden alma ve atama kararları

Artan fiyatlar tercihleri de değiştirdi! İkinci el otomobilde bu kriterler tarih oldu

Artan fiyatlar tercihleri de değiştirdi! İkinci el otomobilde bu kriterler tarih oldu

'Beni kınamayın' deyip itiraf etti! "Kocamı abisiyle aldatıyorum" deyip anlattı

'Beni kınamayın' deyip itiraf etti! "Kocamı abisiyle aldatıyorum" deyip anlattı

Benzin fiyatına ‘İtalya’ zammı

Benzin fiyatına ‘İtalya’ zammı

Promosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyor

Promosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyor

İlan sayfalarında TOGG hareketliliği!

İlan sayfalarında TOGG hareketliliği!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.