BENZİN FİYATINA ZAM GELİYOR! Benzin ne kadar? Motorin kaç TL? 12 Ocak 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Benzin ile ilgili son dakika gelişmeleri Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Benzine bu gece yarısı zam gelmesi bekleniyor. Peki, benzin ne kadar? Motorin kaç TL? İşte güncel fiyatlar...
Benzin fiyatına çarşamba günü 63 kuruş indirim gelmişti. Benzin fiyatına bu gece gelecek zam sonrası fiyatlar yeniden değişiyor.
Benzinin litresi ortalama 18.9 liradan satılan benzin fiyatının 19.7 liraya yükselmesi bekleniyor.
Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
Benzin: 18.9 TL
Motorin: 22.07 TL
Benzin: 19.11 TL
Motorin: 22.24 TL
Benzin: 19.8 TL
Motorin: 22.33 TL