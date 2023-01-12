BENZİN FİYATINA ZAM GELİYOR! Benzin ne kadar? Motorin kaç TL? 12 Ocak 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Benzin ile ilgili son dakika gelişmeleri Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Benzine bu gece yarısı zam gelmesi bekleniyor. Peki, benzin ne kadar? Motorin kaç TL? İşte güncel fiyatlar...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (12 OCAK 2023 PERŞEMBE)

Benzin fiyatına çarşamba günü 63 kuruş indirim gelmişti. Benzin fiyatına bu gece gelecek zam sonrası fiyatlar yeniden değişiyor.

Benzinin litresi ortalama 18.9 liradan satılan benzin fiyatının 19.7 liraya yükselmesi bekleniyor.

MOTORİN FİYATINA ZAM YADA İNDİRİM GELECEK Mİ?

Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 18.9 TL

Motorin: 22.07 TL

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, MOTORİN KAÇ TL?

Benzin: 19.11 TL

Motorin: 22.24 TL

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 19.8 TL

Motorin: 22.33 TL



