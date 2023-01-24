BENZİN FİYATINA ZAM GELİYOR! Benzin ne kadar? Motorin kaç TL? ARAÇ SAHİPLERİ ŞOKTA: İşte 24 Ocak 2023 güncel akaryakıt fiyatları!

Benzin ve motorin fiyatları 24 Ocak 2023 Salı günü vatandaşlar tarafından merak edildi. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar olmak üzere birçok kişi arama motorlarında güncel fiyatları sorguluyor. Birçok kişi "Bugün benzin ne kadar? Motorin kaç TL?" gibi soru ve konu başlıklarını sorguluyor. 24 Ocak 2023 Salı günü benzin ve motorin fiyatlarında son durum ile ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BENZİNE ZAM BEKLENİYOR

Benzine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1.25 TL zam bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (24 OCAK 2023 SALI)

Güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma devam ederken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam yok. Fakat benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1.25 TL zam bekleniyor.

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Motorin litresi 23.15

Benzinin litresi 20.41

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, MOTORİN KAÇ TL?

Motorin litresi 23.41

Benzinin litresi 20.66

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Motorin litresi 23.49

Benzinin litresi 20.59

