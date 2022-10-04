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  4. BENZİN FİYATINA ZAM MI GELİYOR? 4 Ekim benzin ne kadar? Motorin kaç TL? 4 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir il il güncel motorin ve benzin fiyatları!

BENZİN FİYATINA ZAM MI GELİYOR? 4 Ekim benzin ne kadar? Motorin kaç TL? 4 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir il il güncel motorin ve benzin fiyatları!

04.10.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde akaryakıt fiyatlarına zam geleceği öne sürülmüştü. Vatandaşın gündeminde önemli bir yeri olan akatryakıt fiyatlarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Petrol fiyatı, OPEC’in pandemiden bu yana en büyük üretim kesintisi planıyla sert yükseldi. Peki, 4 Ekim benzin fiyatları ne kadar? Motorin kaç TL? İşte 4 Ekim 2022 Salı gününün motorin ve benzin fiyatları...

BENZİN FİYATINA ZAM MI GELİYOR? 4 Ekim benzin ne kadar? Motorin kaç TL? 4 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir il il güncel motorin ve benzin fiyatları!

Benzin fiyatları ne kadar? Petrol fiyatı, OPEC’in yeni tip koronavirüs (KOVID-19) salgınından bu yana en büyük üretim kesintisi planıyla artış gösterdi. Peki, bu durum fiyatlara yansıyacak mı, 4 Ekim benzin fiyatları ne kadar? Motorin kaç TL? İşte 4 Ekim 2022 Salı günü İstanbul, Ankara, İzmir'de motorin ve benzin fiyatları...

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4 EKİM 2022 SALI İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI!

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.25 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.10 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.24 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.08 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL

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ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR OLDU?

Ankara'da benzin litre fiyatı 19.39 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 23.20 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

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İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

İzmir'de benzin litre fiyatı 19.38 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 23.24 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

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