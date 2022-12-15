BENZİN FİYATINA ZAM mı geliyor? Zam sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar olacak? 15 Aralık 2022 motorin ve benzin fiyatları!

Benzin fiyatı son dakika zam iddiaları sonrası merak konusu oldu. Güncel akaryakıt fiyatları araç sahibi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, benzine zam mı gelecek? Zam sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar olacak? İşte 15 Aralık 2022 motorin ve benzin fiyatları...

BENZİNE ZAM GELİYOR!

Benzine 1,07 TL zam gelmesi bekleniyor.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI (15 ARALIK 2022 PERŞEMBE)

İşte 15 Aralık 2022 Perşembe gününün benzin ve motorin fiyatları...

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 18,14 TL

Motorin fiyatı: 21,10 TL

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, MOTORİN KAÇ TL?

Benzin fiyatı: 18,33 TL

Motorin fiyatı: 21,26 TL

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 18,33 TL

Motorin fiyatı: 21,33 TL



