BENZİN FİYATINA ZAM mı geliyor? Zam sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar olacak? 15 Aralık 2022 motorin ve benzin fiyatları!

Benzin fiyatı son dakika zam iddiaları sonrası merak konusu oldu. Güncel akaryakıt fiyatları araç sahibi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, benzine zam mı gelecek? Zam sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar olacak? İşte 15 Aralık 2022 motorin ve benzin fiyatları...
Benzine 1,07 TL zam gelmesi bekleniyor.
İşte 15 Aralık 2022 Perşembe gününün benzin ve motorin fiyatları...
Benzin fiyatı: 18,14 TL
Motorin fiyatı: 21,10 TL
Benzin fiyatı: 18,33 TL
Motorin fiyatı: 21,26 TL
Benzin fiyatı: 18,33 TL
Motorin fiyatı: 21,33 TL