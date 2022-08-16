BENZİN FİYATLARI 16 AĞUSTOS 2022: Benzin ne kadar, kaç TL? Motorin ve LPG ne kadar?

Benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Motorin fiyatlarına zam geleceği yönündeki haberler sonrası birçok kişi internette yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Bu gece motorin litre fiyatına yapılması planlanan 1,26 liralık zamma ilişkin bir gelişme yaşandı. Zam iptal edildi. Fakat 17 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere yeni bir zam yolda. Peki 16 Ağustos benzin ne kadar, kaç TL? Motorin ve LPG ne kadar? İşte 16 Ağustos 2022 güncel benzin fiyatları...

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzinin litresi 21,15 TL

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?

Ankara'da benzinin litresi 21,28 TL

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

Benzinin litresi İzmir'de 21,27 TL

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama olarak 23,18 lira oldu.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Ankara'da motorinin fiyatı son zamla birlikte 23,27 liraya yükseldi.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de motorinin fiyatı 23,28 TL oldu.

GÜNCEL LPG FİYATLARI

30 kuruşluk son zam sonrası İstanbul'da otogaz fiyatı 11,35 TL, Ankara'da litre fiyatı 11,37 TL, İzmir'de ise 11,04 TL.



