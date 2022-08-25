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BENZİN FİYATLARI 24 AĞUSTOS! Benzin ne kadar, kaç TL? Motorin fiyatı ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları

25.08.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ve motorin güncel fiyatları araç sahipleri ve vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugünden itibaren geçerli olan motorin zammı sonrası yeni motorin fiyatı sorgulanıyor. Peki, Benzin ne kadar, kaç TL? Motorin fiyatı ne kadar oldu? 24 Ağustos Perşembe güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİN FİYATLARI 24 AĞUSTOS! Benzin ne kadar, kaç TL? Motorin fiyatı ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları

Benzin, motorin gibi akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Akaryakıt fiyatları bu gece yeniden değişti. Peki, benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin fiyatı kaç TL, motorin fiyatı zam sonrası ne kadar oldu? İşte 25 Ağustos 2022 güncel benzin fiyatları...

BENZİN VE MOTORİN GÜNCEL FİYATLARI 25 AĞUSTOS 2022

Geçen haftadan bu yana 3 kez zam yapılan motorin litre fiyatı 26 liranın üzerine yükseldi. Benzin fiyatlarında ise değişiklik olmadı.

benzinn

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 25 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE

İstanbul'da bir litre benzin fiyatı: 21,14 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı: 26 lira 3 kuruş

benzin

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 21,25

Ankara'da motorin litre fiyatı: 26 lira 14 kuruş

motorin benzin

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 21,25 TL/LT

İzmir'de motorin litre fiyatı: 26 lira 15 kuruş (LT)

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