BENZİN FİYATLARI 24 AĞUSTOS! Benzin ne kadar, kaç TL? Motorin fiyatı ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları

Benzin, motorin gibi akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Akaryakıt fiyatları bu gece yeniden değişti. Peki, benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin fiyatı kaç TL, motorin fiyatı zam sonrası ne kadar oldu? İşte 25 Ağustos 2022 güncel benzin fiyatları...
Geçen haftadan bu yana 3 kez zam yapılan motorin litre fiyatı 26 liranın üzerine yükseldi. Benzin fiyatlarında ise değişiklik olmadı.
İstanbul'da bir litre benzin fiyatı: 21,14 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı: 26 lira 3 kuruş
Ankara'da benzin litre fiyatı: 21,25
Ankara'da motorin litre fiyatı: 26 lira 14 kuruş
İzmir'de benzin litre fiyatı: 21,25 TL/LT
İzmir'de motorin litre fiyatı: 26 lira 15 kuruş (LT)
Okuyucu Yorumları 0 yorum