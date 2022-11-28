Benzin fiyatları düştü mü? Petrol fiyatları düşüşe geçti! Son dakika benzin ve mazot fiyatı düştü mü?

Benzin fiyatları için bu gece yarısından itibaren indirim gelebileceği öne sürülüyor. Brent petrolün hızlı düşüşü sonrasında akaryakıta indirim gelmesi planlanıyor. Geçtiğimiz hafta peş peşe gelen indirimlerden sonra yeni bir indirim daha kapıyı çalıyor. Dolar dengesinin korunması ve Çin’de yaşanan Covid-19 olayları Brent petrol işlemlerine yaradı. Peki benzine indirim ne zaman gelecek?

BENZİNE NE ZAMAN İNDİRİM GELECEK?

Benzin için konuşulan indirimlerin bu gece yarısı gelmesi planlanıyor. Brent petrol’ün 81 dolar seviyelerine kadar inmesi sonrasında pompayı fiyat düşüşü bekliyor. Çin’de yaşanan Covid-19 kısıtlamaları ve evden çıkma yasakları tamamen Brent petrol’e yaradı. Geçtiğimiz günlerde yüzde 2’lik bir düşüş yaşadıktan sonra 83 dolar seviyelerini gören Brent petrol, yeni bir düşüş ile 81 dolar seviyelerine kadar gerilemiş oldu.

Vatandaş, hafta başından beri düşen petrol fiyatlarının devamının gelmesini bekliyor. Akaryakıt fiyatlarının yüksek olmasından yakınanlar için benzin fiyatlarının bu gece yarısından sonra indirime girmesinin olası olduğunu belirtelim.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI (28 KASIM 2022 PAZARTESİ)

İstanbul

Benzin fiyatı: 20,15 TL

Motorin fiyatı: 23,88 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 20,31 TL

Motorin fiyatı: 23,98 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 20,32 TL

Motorin fiyatı: 24,07 TL



